Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что воздушное пространство Польши нарушили две российские ракеты и один реактивный дрон.

Заявление главы польского оборонного ведомства приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Министр прокомментировал инциденты в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, где ранее были обнаружены обломки неизвестных объектов.

"Это была ракета Х-101, которая нарушила польское воздушное пространство… Во втором случае также можно говорить о ракете, в третьем – скорее всего, это реактивный дрон", – сообщил он.

Косиняк-Камыш отметил, что подробные данные обнародует генерал Иренеуш Новак.

"Но уже сегодня мы можем сказать, что это нападение Российской Федерации на территорию Украины, которое затронуло нашу страну, стало одним из крупнейших с начала полномасштабной войны в Украине", – подчеркнул глава польского Минобороны.

По его словам, это свидетельствует о том, "что Россия никоим образом не уменьшает масштабы конфликта, не останавливается, а лишь пересекает очередные границы".

Косиняк-Камыш указал, что всё свидетельствует о том, что Россия намеренно выбрала эту дату для осуществления такой провокации.

"Сегодня проходят учения "коалиции желающих". Я обращусь к Генеральному секретарю НАТО с просьбой выделить дополнительные силы и средства для поддержки операции Eastern Sentry", – добавил он.

На фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства.