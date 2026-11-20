Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору країни невідомим об’єктом на тлі масованої атаки РФ на Україну.

Про це очільник уряду Польщі написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

В нараді візьмуть участь міністри, представники польської армії та керівники спецслужб.

"У зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі я скликав нараду за участю міністрів, представників Збройних сил Польщі та керівників спецслужб", – зазначив Туск.

Також неофіційно телеканал Polsat News повідомляє, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відвідає місце падіння невідомого об’єкта.

Повідомляли, що урядовий центр безпеки Польщі отримав інформацію про загрозу з повітря у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Згодом стало відомо, що польські військові перевіряють інформацію стосовно сильного вибуху у селищі Хмелек Люблінського воєводства.

За даними RMF FM, також у Любачівському повіті Підкарпатського воєводства було чутно гучний вибух, у небі було видно спалах, а будинки затремтіли.