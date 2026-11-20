На тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Про це стало відомо RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, поліція отримала повідомлення про обгорілі та розірвані металеві елементи, що лежали в землі біля кількадесятиметрової вирви поблизу селища Молодич у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства.

Свідок розповів, що знайшов уламки на полі за три кілометри від забудови.

Служби, які прибули на місце події – зокрема поліція, пожежна охорона та військова жандармерія – підтвердили наявність металевих елементів.

Наразі невідомо, чи це уламки якогось літального апарату. Також немає впевненості, чи знахідка пов’язана з порушенням польського повітряного простору.

Уламки спочатку мають оглянути піротехніки та перевірити, чи становлять вони небезпеку, і лише потім експерти оцінять, що саме це є.

Околиці селища Молодич – це ще одне місце, де міг впасти один із об’єктів. Раніше уламки було знайдено в селищі Новий Ліповець у Білгорайському повіті в Люблінському воєводстві.

RMF FM також стало відомо, що металеві елементи було знайдено й в околицях селища Рудник-над-Сяном у Підкарпатському воєводстві. Раніше повідомлялося, що саме там мав впасти й вибухнути літаючий об’єкт.

Згодом польська влада підтвердила, що уламки були виявлені в кількох місцях, повідомляє Polsat News.

"Ми проводимо заходи на місці двох інцидентів у зв’язку з виявленням неідентифікованих предметів", – повідомила поліція Підкарпатського воєводства.

Правоохоронці підтвердили виявлення уламків в селищах Рудник-над-Сяном і Молодич.

"Поліцейські забезпечують охорону місць виявлення неідентифікованих об’єктів у Нижанському та Ярославському повітах, співпрацюючи з відповідними службами та установами", – прокоментувала проведені заходи речниця МВС Кароліна Галецька.

Своєю чергою глава МВС Марчин Кервінський заявив, що у зв’язку з порушеннями польського повітряного простору служби проводять заходи у трьох місцевостях: Рудник-над-Сяном, Молодич та Новий Ліповець.

Згідно з повідомленням поліції, про події було повідомлено Військову жандармерію, Агентство внутрішньої безпеки, Службу військової контррозвідки та пожежну службу.

Повідомляли, що урядовий центр безпеки Польщі отримав інформацію про загрозу з повітря у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору.