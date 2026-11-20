Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа не повинна відкидати можливість переговорів з Росією у Москві, якщо вони дадуть якийсь результат.

Як пише "Європейська правда", слова німецького міністра цитує Der Spiegel.

Пісторіус вважає, що було б помилкою просто відхилити пропозицію російського правителя Владіміра Путіна провести перемовини з європейцями у Москві.

"Відхилити запрошення до Москви було б абсолютно неправильним сигналом. Ми мусимо розмовляти. Лише той, хто розмовляє, може зрештою досягти результатів", – заявив міністр у п’ятницю під час свого візиту до Варшави.

Однак, зауважив Пісторіус, у цьому процесі є важливими не запрошення, а конкретні результати переговорів, зокрема припинення вогню в Україні.

За його словами, не можна допустити, щоб переговори затягувалися і були лише фасадом, тоді як в Україні люди продовжують гинути.

"Якщо він зараз надсилає перші сигнали та запрошує європейців до Москви, то це слід вітати з усіх боків", – пояснив Пісторіус.

"А якщо так, то має бути зрозуміло: це має включати й перемир’я – а не продовжувати стріляти й водночас удавати, ніби хочеш десь вести переговори", – додав посадовець, зазначивши, що для того, аби з’ясувати це, потрібно вести діалог.

Нагадаємо, у четвер Путін запропонував представникам Європейського Союзу приїхати до Москви, щоб зрозуміти їхню позицію з метою продовження діалогу щодо врегулювання війни в Україні.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи запрошення кремлівського правителя Владіміра Путіна європейським лідерам на переговори до Москви, наголосив, що жодний "кремлівський туризм" тут не допоможе.