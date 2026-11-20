Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи запрошення кремлівського правителя Владіміра Путіна європейським лідерам на переговори до Москви, наголосив, що жодний "кремлівський туризм" тут не допоможе.

Про це естонський міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав Тсахкна, позиція Європи залишається чіткою вже багато років. Єдина проблема – небажання Путіна змінити курс, додав він.

"Замість того, щоб розсилати запрошення до Москви, Путіну слід відповісти на єдине питання, яке справді має значення: коли Росія припинить бомбардування України, вбивства її громадян та систематичне знищення її енергетичної інфраструктури?", – наголосив глава МЗС Естонії.

За його словами, якщо РФ серйозно налаштована на мир, вона має почати зі згоди на припинення вогню, як неодноразово пропонувала Україна і до чого неодноразово закликала міжнародна спільнота.

"Європа не повинна втягуватися в дипломатичну виставу чи дискусії щодо повторюваних ультиматумів Путіна…У Москві немає чого обговорювати нового. Вимоги Росії залишаються незмінними, і Європа не повинна йти на компроміс у питаннях безпеки суверенних держав", – підкреслив міністр.

Успіх будь-яких дипломатичних зусиль слід оцінювати за тим, чи змінить Росія насправді свою поведінку, додав він.

"Доти ми маємо продовжувати посилювати тиск на Москву та підтримувати Україну. Це означає збереження санкцій, продовження військової та фінансової підтримки, а також роботу над забезпеченням надійних гарантій безпеки", – зазначив очільник зовнішньополітичного відомства Естонії.

Він наголосив: Путін має зрозуміти, що ані запрошення, ані ультиматуми не змінять позицію Європи.

"Росія має припинити агресію, поважати суверенітет України та відмовитися від своїх імперіалістичних амбіцій, які загрожують безпеці всієї Європи. Мир почнеться з того, що Росія погодиться на припинення вогню", – резюмував Тсахкна.

Нагадаємо, у четвер Путін запропонував представникам Європейського Союзу приїхати до Москви, щоб зрозуміти їхню позицію з метою продовження діалогу щодо врегулювання війни в Україні.

Того ж дня голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.

Також на саміті президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та правитель Росії Владімір Путін погодили спільну декларацію "про мир" – про Україну в ній не йдеться.