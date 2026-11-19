Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія запропонувала представникам Європейського Союзу приїхати до Москви, щоб зрозуміти їхню позицію з метою продовження діалогу щодо врегулювання війни в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство Interfax.

Зустріч представникам ЄС, за словами Путіна, запропонували через дипломатичні канали.

"Нам потрібно зрозуміти, з чим Європа прийде на ці переговори. І тому ми через дипломатичні канали запропонували європейцям приїхати до Москви, щоб визначити їхню позицію", – сказав Путін на пресконференції в Шеньчжені.

Після цього, за його словами, Кремль визначатиме, в якому форматі продовжувати діалог щодо України.

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.

Також на саміті президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та правитель Росії Владімір Путін погодили спільну декларацію "про мир" – про Україну в ній не йдеться.

Також, як повідомляли раніше, 13 листопада на неформальному саміті ЄС у Дубліні лідери погодили формат європейської переговорної команди, до якої увійдуть представники країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Єврокомісії та Європейської ради.