Путін заявив, що РФ запропонувала представникам ЄС приїхати до Москви, щоб обговорити Україну
Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія запропонувала представникам Європейського Союзу приїхати до Москви, щоб зрозуміти їхню позицію з метою продовження діалогу щодо врегулювання війни в Україні.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство Interfax.
Зустріч представникам ЄС, за словами Путіна, запропонували через дипломатичні канали.
"Нам потрібно зрозуміти, з чим Європа прийде на ці переговори. І тому ми через дипломатичні канали запропонували європейцям приїхати до Москви, щоб визначити їхню позицію", – сказав Путін на пресконференції в Шеньчжені.
Після цього, за його словами, Кремль визначатиме, в якому форматі продовжувати діалог щодо України.
Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.
Також на саміті президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та правитель Росії Владімір Путін погодили спільну декларацію "про мир" – про Україну в ній не йдеться.
Також, як повідомляли раніше, 13 листопада на неформальному саміті ЄС у Дубліні лідери погодили формат європейської переговорної команди, до якої увійдуть представники країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Єврокомісії та Європейської ради.