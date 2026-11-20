Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа не должна отвергать возможность переговоров с Россией в Москве, если они принесут какой-то результат.

Как пишет "Европейская правда", слова немецкого министра цитирует Der Spiegel.

Писториус считает, что было бы ошибкой просто отклонить предложение российского правителя Владимира Путина провести переговоры с европейцами в Москве.

"Отклонить приглашение в Москву было бы совершенно неправильным сигналом. Мы должны разговаривать. Только тот, кто разговаривает, может в конечном итоге достичь результатов", – заявил министр в пятницу во время своего визита в Варшаву.

Однако, как отметил Писториус, в этом процессе важны не приглашения, а конкретные результаты переговоров, в частности прекращение огня в Украине.

По его словам, нельзя допустить, чтобы переговоры затягивались и были лишь фасадом, в то время как в Украине люди продолжают гибнуть.

"Если он сейчас посылает первые сигналы и приглашает европейцев в Москву, то это следует приветствовать со всех сторон", – пояснил Писториус.

"А если так, то должно быть ясно: это должно включать и перемирие – а не продолжать стрелять и одновременно делать вид, будто хочешь где-то вести переговоры", – добавил чиновник, отметив, что для того, чтобы выяснить это, нужно вести диалог.

Напомним, в четверг Путин предложил представителям Европейского Союза приехать в Москву, чтобы понять их позицию с целью продолжения диалога по урегулированию войны в Украине.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя приглашение кремлевского лидера Владимира Путина европейским лидерам на переговоры в Москву, подчеркнул, что никакой "кремлевский туризм" здесь не поможет.