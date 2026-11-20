У п’ятницю, 20 листопада, Європейська комісія виділила Україні 7,9 млрд євро для задоволення фінансових потреб та забезпечення функціонування державної адміністрації країни, яка продовжує захищатися від загарбницької війни з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єврокомісії.

Це найбільший одноразовий транш, виділений Україні ЄС у рамках програми Ukraine Facility, зазначили в ЄК.

"Україна продовжує проводити реформи, одночасно захищаючись щодня. Сьогодні ми виділяємо майже 8 млрд євро – це найбільший транш, виділений на сьогодні. Це чітко показує: реальний прогрес у проведенні реформ приносить реальні результати та вигоди. Поки Україна не здається і продовжує рухатися європейським шляхом, вона може розраховувати на нашу підтримку", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Це дев’ятий транш у рамках Ukraine Facility. З урахуванням цього останнього платежу загальна сума підтримки ЄС, наданої в рамках Ukraine Facility з середини 2024 року сягне 40 млрд євро (включно із зовнішніми внесками від держав-членів та країн-партнерів, а також коштами, спрямованими через План із "Кредиту на підтримку України").

З цієї суми близько 5 млрд євро надійдуть із коштів, передбачених у межах кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) у 2026 році. Це найбільший одноразовий транш, який ЄС коли-небудь надавав Україні в межах цієї програми.

Ця виплата стала можливою завдяки успішній реалізації Україною реформ у низці стратегічних секторів, зокрема судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, управління державними активами, людського капіталу, ділового середовища, децентралізації та регіональної політики, енергетичного сектору, агропродовольчий ринок, цифрову трансформацію, а також "зелений" перехід та охорону навколишнього середовища.

Крім того, Україна мобілізувала державні інвестиції на загальну суму 948 млн євро в таких сферах, як освіта, охорона здоров’я, житлове будівництво та розмінування сільськогосподарських угідь.

Близько 451 млн євро з цих інвестицій було спрямовано на потреби відновлення, реконструкції та модернізації органів влади.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility. "ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.