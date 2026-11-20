В пятницу, 20 ноября, Европейская комиссия выделила Украине 7,9 млрд евро для удовлетворения финансовых потребностей и обеспечения функционирования государственной администрации страны, которая продолжает защищаться от агрессивной войны со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Это самый крупный единовременный транш, выделенный Украине ЕС в рамках программы Ukraine Facility, отметили в ЕК.

"Украина продолжает проводить реформы, одновременно защищаясь каждый день. Сегодня мы выделяем почти 8 млрд евро – это самый крупный транш, выделенный на сегодняшний день. Это ясно показывает: реальный прогресс в проведении реформ приносит реальные результаты и выгоды. Пока Украина не сдается и продолжает двигаться по европейскому пути, она может рассчитывать на нашу поддержку", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это девятый транш в рамках Ukraine Facility. С учетом этого последнего платежа общая сумма поддержки ЕС, предоставленной в рамках Ukraine Facility с середины 2024 года, достигнет 40 млрд евро (включая внешние взносы от государств-членов и стран-партнеров, а также средства, направленные через План "Кредит в поддержку Украины").

Из этой суммы около 5 млрд евро поступят из средств, предусмотренных в рамках кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) в 2026 году. Это самый крупный единовременный транш, который ЕС когда-либо предоставлял Украине в рамках этой программы.

Эта выплата стала возможной благодаря успешной реализации Украиной реформ в ряде стратегических секторов, в частности в судебной системе, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, на финансовых рынках, в сфере управления государственными активами, человеческого капитала, деловой среды, децентрализации и региональной политики, энергетическом секторе, агропродовольственном рынке, цифровой трансформации, а также "зеленого" перехода и охраны окружающей среды.

Кроме того, Украина мобилизовала государственные инвестиции на общую сумму 948 млн евро в таких сферах, как образование, здравоохранение, жилищное строительство и разминирование сельскохозяйственных угодий.

Около 451 млн евро из этих инвестиций было направлено на нужды восстановления, реконструкции и модернизации органов власти.

Напомним, 2 октября Европейская комиссия выделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. "ЕвроПравда" подробно описывала,какие реформы провела Украина для получения этого транша.