ЄС виділив Україні 2,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Європейська комісія у п’ятницю виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility, частину коштів забезпечили за рахунок кредиту на підтримку на суму 90 мільярдів євро.

Про це повідомили в Європейській комісії, пише "Європейська правда".

Це вже восьмий транш у рамках Ukraine Facility – головного інструменту ЄС для підтримки відновлення України, її реформ та прогресу на шляху до членства в ЄС.

Як зазначається, 800 мільйонів євро із загальної суми вперше були виділені в рамках кредиту на підтримку України на 90 мільярдів євро.

"Сьогоднішнім виділенням коштів ми допомагаємо забезпечити фінансову стабільність України та підтримуємо інвестиції, які стануть основою її майбутнього відновлення. Адже європейська солідарність означає конкретну підтримку. Європа буде стояти на боці України стільки, скільки буде потрібно", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Кошти надано після успішного впровадження Україною реформ у кількох стратегічних секторах, зокрема у судовій системі, на фінансових ринках, у сфері людського капіталу, бізнес-середовищі, енергетиці, транспорті, сільському господарстві та зеленому переході.

З урахуванням цього траншу загальний обсяг підтримки ЄС, наданої в рамках Ukraine Plan, сягне понад 32 млрд євро (включно із зовнішніми внесками від держав-членів та країн-партнерів, а також коштами, спрямованими через кредит на підтримку України), що еквівалентно майже 70 % поточного фінансування, доступного в рамках першого напряму Ukraine Facility.

До кінця року Україна все ще має у своєму розпорядженні 33,7 млрд євро фінансової підтримки: 29,3 млрд євро залишаються доступними для виділення в рамках кредиту на підтримку України (16,6 млрд євро на підтримку оборонно-промислового потенціалу та 12,7 млрд євро бюджетної підтримки). Крім того, у рамках початкового Ukraine Facility на цей рік все ще доступні 4,4 млрд євро бюджетної підтримки.

24 вересня Рада ЄС схвалила виділення Україні майже 3 млрд євро після схвалення в рамках Ukraine Facility.

"ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.

За даними ЗМІ, лідери ЄС планують закликати Україну прискорити роботу над внутрішніми реформами, які дадуть змогу отримати фінансову підтримку на суму в мільярди євро, передбачену на 2026 рік.