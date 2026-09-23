24 вересня міністри ЄС схвалять виділення Україні 3 млрд євро за реформи

У четвер, 24 вересня, під час засідання Ради ЄС у справах конкурентоспроможності буде затверджено виділення Україні 3 млрд євро у рамках механізму Ukraine Facility.

Про це кореспондентка "Європейської правди" дізналася з власних джерел у Раді ЄС.

ЄС 24 вересня схвалить виплату Україні 3 млрд євро за виконані реформи у рамках Ukraine Facility.

"Coreper 23 вересня ухвалив проєкт рішення Ради ЄС про виконання Україною умов для часткової виплати восьмого траншу в межах "Плану України" в рамках механізму Ukraine Facility, а завтра його мають ухвалити міністри на Раді ЄС", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Сума траншу складе близько 3 млрд євро.

Для того, щоб отримати ці кошти, Україна зокрема виконала крок, який брала зобовʼязання виконати ще в другому кварталі 2025 року – набрання чинності законодавством щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та процесу їхньої перевірки.

Також були здійснені три реформи, заплановані на четвертий квартал 2025 року, вони разом принесуть українському бюджету 368 мільйонів євро:

Призначення нового оператора ринку електроенергії

Набрання чинності законодавством щодо підтримки розвитку ефективного та більш сталого централізованого теплопостачання

Набрання чинності законом про безпеку руху та інтероперабельність залізничного транспорту України

Ще три схвалені Євросоюзом кроки стосуються зобовʼязань України, які стосуються поточного, 8-го траншу та "вартують" 2,292 млрд євро:

Опубліковано оцінку стійкості банківської системи

Набрання чинності законодавством щодо доступу до інформації про зовнішні інженерні роботи

Публікація звіту про впровадження державної підтримки через публічний Аграрний реєстр

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що ще 24 серпня Україна подала запит на виплату частини 5-го, 7-го та 8-го траншів "Плану України" (Ukraine Plan) механізму надання підтримки Україні – Ukraine Facility" на суму 3 млрд євро.

Рада ЄС 30 липня затвердила оновлений план реформ у рамках механізму Ukraine Facility, який дозволить Україні отримати 8,3 млрд євро у 2026 році на закриття потреб бюджету.

31 серпня президент України Володимир Зеленський призначив ще одного суддю Вищого антикорупційного суду, що є складником кроку, який необхідний для отримання коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Читайте матеріал "ЄвроПравди" на цю тему: Підпис ціною 250 млн євро. Президент гальмує кошти для України, але проблема не лише у ньому.