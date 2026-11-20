Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що у декларації тристороннього саміту глав Китаю, Росії та США мав бути пункт про Україну, однак американська сторона виключила його через невдале формулювання.

Про це він розповів фінській газеті Helsingin Sanomat, передає "Європейська правда".

За словами Стубба, під час попередніх обговорень перед зустріччю "коаліції охочих" в Берліні з’ясувалося, що в "декларації про мир", укладеної між президентом США Дональдом Трампом, главою Китаю Сі Цзіньпіном та правителем РФ Владіміром Путіним, мав бути пункт про Україну. Однак Сполучені Штати домоглися виключення його з фінальної версії документа.

"І формулювання там було невдалим, тож США його вилучили. На мою думку, це було добре", – сказав президент Фінляндії.

Стубб також розповів, що Трамп зателефонував учасникам зустрічі"коаліції охочих" зі свого літака після вильоту з Китаю. За словами фінського президента, американський лідер зазначив, що війну в Україні треба закінчити, щоб Європа могла витратити свої кошти на інші цілі.

"Тобто ніякого заклику припинити підтримку України", – стверджував Стубб.

Також, за його словами, Трамп натякнув, що європейцям варто безпосередньо контактувати з Путіним.

"Факт полягає в тому, що в Росії є лише одна людина, яка вирішує питання війни та миру, і це президент Владімір Путін", – зазначив фінський лідер.

Нагадаємо, на першому тристоронньому саміті в китайському Шеньчжені президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та правитель Росії Владімір Путін погодили спільну декларацію "про мир" – про Україну в ній не йшлося.

Більше про підсумки саміту Трампа, Сі та Путіна читайте у статті "Європейської правди" Світ не ділиться на трьох. Чому зустріч у Китаї стала для Путіна успіхом, але не проривом