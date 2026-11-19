Американський президент Дональд Трамп у четвер, 19 листопада, зателефонував під час зустрічі "коаліції охочих" та поставив під сумнів доцільність подальших витрат на військову підтримку України.

Про це Politico повідомили четверо обізнаних європейських посадовців, пише "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники, через кілька годин після завершення зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені Трамп зателефонував до Берліна з борту літака і заявив, що російський лідер серйозно ставиться до мирних переговорів щодо України.

Під час розмови, за даними посадовців, Трамп начебто висловив скептицизм щодо надання Україні подальшої допомоги від "коаліції охочих".

Один зі співрозмовників сказав, що Трамп говорив у загальних рисах і наголосив лідерам, що в цій війні гине багато людей і країни повинні припинити марнувати на неї кошти.

На пресконференції за підсумками зустрічі посланець Трампа Стів Віткофф, який був присутній разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером заявив, що американський президент "спеціально відправив сюди Джареда та мене, щоб ми стали частиною "коаліції охочих", і дав нам вказівки зробити все можливе для припинення цієї війни та підтримати ці зусилля.

"І те, що я почув від нього під час сьогоднішньої телефонної розмови, – це те, що він згадав ці самі принципи іншим двом лідерам, з якими зустрічався", – додав він.

Писали, що Трамп у розмові з журналістом NBC News після саміту у Китаї заявив, що очільник Кремля Владімір Путін був злий на президента Володимира Зеленського через атаку на Керченський міст.

А Кушнер заявив, що США вдалося домогтися від РФ готовності розглядати концепцію, за якою будь-яка угода про гарантії безпеки для України ґрунтуватиметься на механізмі, подібному до 5-ї статті НАТО.