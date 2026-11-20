Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в декларации трехстороннего саммита лидеров Китая, России и США должен был быть пункт об Украине, однако американская сторона исключила его из-за неудачной формулировки.

Об этом он рассказал финской газете Helsingin Sanomat, передает "Европейская правда".

По словам Стубба, в ходе предварительных обсуждений перед встречей "коалиции желающих" в Берлине выяснилось, что в "декларации о мире", заключенной между президентом США Дональдом Трампом, главой Китая Си Цзиньпином и правителем РФ Владимиром Путиным, должен был быть пункт об Украине. Однако Соединенные Штаты добились его исключения из окончательной версии документа.

"И формулировка там была неудачной, поэтому США ее удалили. На мой взгляд, это было правильно", – сказал президент Финляндии.

Стубб также рассказал, что Трамп позвонил участникам встречи "коалиции желающих" со своего самолета после вылета из Китая. По словам финского президента, американский лидер отметил, что войну в Украине нужно закончить, чтобы Европа могла потратить свои средства на другие цели.

"То есть никакого призыва прекратить поддержку Украины", – утверждал Стубб.

Кроме того, по его словам, Трамп намекнул, что европейцам следует напрямую контактировать с Путиным.

"Дело в том, что в России есть только один человек, который решает вопросы войны и мира, и это президент Владимир Путин", – отметил финский лидер.

Напомним, на первом трехстороннем саммите в китайском Шэньчжэне президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин согласовали совместную декларацию "о мире" – об Украине в ней речь не шла.

Подробнее об итогах саммита Трампа, Си и Путина читайте в статье "Европейской правды" Мир не делится на троих. Почему встреча в Китае стала для Путина успехом, но не прорывом