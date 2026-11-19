На першому тристоронньому саміті президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та правитель Росії Владімір Путін погодили спільну декларацію "про мир".

Текст заяви опублікувало китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа", передає "Європейська правда".

Як зазначається в документі, на зустрічі у Шеньчжені глави трьох держав обмінялися думками щодо поточної міжнародної ситуації та "висловили відданість підтримці стратегічної стабільності та міжнародної безпеки".

Китай, Росія та США, як постійні члени Ради Безпеки ООН, засвідчили готовність сприяти реформі Організації Об’єднаних Націй, щоб вона могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та виконувати свою основну місію щодо підтримання міжнародного миру та безпеки.

Сі, Трамп і Путін також погодилися збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів на благо всіх країн світу, наголосивши на важливості стабільних потоків енергоносіїв.

Окремо вони визнали, що принцип згоди держави та повага до імунітету державних посадових осіб мають вирішальне значення. Таким чином, вони дійшли згоди, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні інституції "не повинні зловживати своєю юрисдикцією".

Глави Китаю, США та Росії наголосили, що ядерну війну "не можна виграти і її не можна вести". Три країни погодилися вести діалог щодо зменшення ядерних ризиків та запобігання ядерному розповсюдженню.

Як відомо, у четвер голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін почали свій перший в історії тристоронній саміт. На зустрічі порушувалось питання нерозповсюдження ядерної зброї та війни між Росією та Україною.

Перед тристороннім самітом Трамп провів приблизно 40-хвилинні переговори з Путіним, перед початком яких назвав лідера РФ своїм другом. Під час цієї зустрічі, за словами керівників обох держав, йшлось про російсько-українську війну.

Китайський лідер Сі Цзіньпін на тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним запропонував правила співіснування великих держав, одне з яких передбачає знищення всієї ядерної зброї.

А Трамп закликав Путіна та Сі долучитися до зусиль у боротьбі проти Міжнародного кримінального суду (МКС).