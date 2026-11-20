У Франції розслідують, чи не розголосив колишній високопосадовець міністерства внутрішніх справ конфіденційну інформацію про судові розслідування щодо партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен.

Про це пише France24, повідомляє "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс у п’ятницю, 20 листопада, викликав на допит високопосадовця, якого підозрюють у передачі партії "Національне об’єднання" деталей кримінального розслідування щодо неї. Міністр назвав ці звинувачення "дуже серйозними", якщо вони підтвердяться.

Юг Муту, високопосадовець Міністерства внутрішніх справ, який зараз є головним представником уряду в регіоні Центр-Валь-де-Луар, підозрюється у передачі партії конфіденційної інформації про судові розслідування, пов’язані з "Національним об’єднанням". Він відмовився від коментарів.

Ця справа може виявитися політично незручною як для уряду президента Емманюеля Макрона, так і для "Національного об’єднання", яке лідирує в опитуваннях напередодні президентських виборів у квітні-травні наступного року, але переживає серію корупційних скандалів, зазначає видання.

Марін Ле Пен, неформальна лідерка партії та фаворитка виборів наступного року, оскаржує вирок за корупцію, винесений Паризьким апеляційним судом у липні.

У самій партії заявили, що не мають інформації щодо цих звинувачень.

Нагадаємо, йдеться про привласнення коштів Європарламенту через фіктивне працевлаштування помічників євродепутатів від французької партії "Національне об’єднання". За версією слідства, вони отримували зарплату з бюджету ЄС, але фактично працювали на партію у Франції, а не виконували обов’язки помічників у Європарламенті.

У березні 2025 року суд визнав Марін Ле Пен винною та засудив її до чотирьох років ув’язнення, з яких два – умовно, штрафу в 100 тисяч євро та п’ятирічної заборони обіймати виборні посади з негайним набуттям чинності. У липні 2026 року апеляційний суд підтвердив її винуватість, але змінив покарання, зокрема скоротивши термін заборони обіймати посади.

Як показують останні опитування, лідерка ультраправих Марін Ле Пен та лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон лідирують напередодні президентських виборів у Франції наступного року.