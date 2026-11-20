Во Франции ведется расследование по подозрению в том, что бывший высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел разгласил конфиденциальную информацию о судебных расследованиях в отношении партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Об этом пишет France24, сообщает "Европейская правда".

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в пятницу, 20 ноября, вызвал на допрос высокопоставленного чиновника, которого подозревают в передаче партии "Национальное объединение" подробностей уголовного расследования в отношении неё. Министр назвал эти обвинения "очень серьёзными", если они подтвердятся.

Юг Муту, высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел, который в настоящее время является главным представителем правительства в регионе Центр-Валь-де-Луар, подозревается в передаче партии конфиденциальной информации о судебных расследованиях, связанных с "Национальным объединением". Он отказался от комментариев.

Это дело может оказаться политически неудобным как для правительства президента Эммануэля Макрона, так и для "Национального объединения", которое лидирует в опросах накануне президентских выборов в апреле-мае следующего года, но переживает серию коррупционных скандалов, отмечает издание.

Марин Ле Пен, лидер партии и фаворитка выборов следующего года, обжалует приговор за коррупцию, вынесенный Парижским апелляционным судом в июле.

В самой партии заявили, что не располагают информацией об этих обвинениях.

Напомним, речь идет о присвоении средств Европарламента через фиктивное трудоустройство помощников евродепутатов от французской партии "Национальное объединение". По версии следствия, они получали зарплату из бюджета ЕС, но фактически работали на партию во Франции, а не выполняли обязанности помощников в Европарламенте.

В марте 2025 года суд признал Марин Ле Пен виновной и приговорил её к четырём годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в 100 тысяч евро и пятилетнему запрету на занятие выборных должностей с немедленным вступлением в силу. В июле 2026 года апелляционный суд подтвердил её вину, но изменил наказание, в частности сократив срок запрета на занятие должностей.

Как показывают последние опросы, лидер ультраправых Марин Ле Пен и лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон лидируют накануне президентских выборов во Франции в следующем году.