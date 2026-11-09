Ультраправа Ле Пен і ультралівий Меланшон лідирують перед виборами у Франції

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен та її суперник з крайньої лівиці Жан-Люк Меланшон зміцнили свою перевагу в рейтингах напередодні президентських виборів наступного року.

Це показали результати опитування Toluna Harris Interactive, оприлюднені в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ле Пен лідируватиме у першому турі виборів, набравши від 34% до 36% голосів залежно від сценаріїв, які перевіряла соціологічна компанія Toluna Harris Interactive в ході опитування, проведеного з 3 по 5 листопада.

Подібне опитування минулого місяця показало, що її рейтинг становить від 35% до 37%.

Меланшон, кандидат від ультралівої партії "Нескорена Франція", за всіма п’ятьма розглянутими сценаріями виходить у другий тур, набравши 18% або 19% голосів.

Ле Пен, як показують прогнози, легко переможе Меланшона у другому турі.

У міру того як другий і останній п’ятирічний термін Макрона добігає кінця, непопулярний президент залишає після себе розхитаний політичний центр та слабку економіку, що створює сприятливі умови для партій жорсткого курсу.

Меланшон уже тричі балотувався на посаду президента – у 2012, ⁠2017 та 2022 роках, – але жодного разу не зміг вийти до другого туру. Ле Пен також брала участь ⁠у тих самих трьох виборах і ​програла у другому турі у 2017 та 2022 роках Макрону.

У неділю політичні суперники розкритикували кандидата в президенти Франції від ультралівих Жана-Люка Меланшона за коментарі щодо України, які, на думку критиків, зробили його схожим на речника Кремля.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен хоче ліквідувати або, як мінімум, суттєво скоротити дипломатичний апарат ЄС, якщо вона переможе на президентських виборах 2027 року.