Дуда открыто поддержал вступление Украины в НАТО, Шольц и Макрон были более осторожны

На встрече глав государств и правительств Польши, Франции и Германии президент Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО, лидеры Франции и Германии предпочли говорить о гарантиях безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Президент Польши Анджей Дуда обратился к странам-членам НАТО с призывом как можно быстрее включить Украину в трансатлантический оборонный альянс: "Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы вступления".

Дуда выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе в середине июля принесет "свет в конце тоннеля", к которому так стремится Украина.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Олаф Шольц были более осторожными.

Шольц заверил, что они хотят и в дальнейшем тесно координировать между собой вопросы гарантий безопасности для Украины. По словам Шольца, Германия и Франция, а также американские союзники неоднократно искали диалога для того, чтобы подготовиться к такому шагу.

"Мы будем продолжать делать это очень интенсивно", – отметил он.

Понятно, что гарантии безопасности нужны "в очень конкретной форме", добавил Шольц.

Президент Франции заявил, что на следующем заседании Европейского Совета, а также на саммите НАТО в Вильнюсе речь пойдет о том, "как может выглядеть будущее коллективной безопасности".

Макрон и Шольц заверили, что хотят поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, и НАТО предоставит Украине всю поддержку, "на которую она имеет право".

Шольц подчеркнул, что немецкое правительство сейчас делает все возможное, чтобы обеспечить производство боеприпасов в Европе, а также поддерживать и хранить в рабочем состоянии оружие, которое поставляет Германия.

Как сообщалось, Украина стремится стать членом Североатлантического альянса вскоре после военной победы над Россией и стремится получить гарантию этого на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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