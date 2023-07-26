Суд ЕС отменил прошлогоднее продление санкций против Пшонки и его сына

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС от 3 марта 2022 года о продлении санкций против экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, которые с сентября прошлого года уже не находятся в санкционном списке Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с решениями суда.

"Решение Совета (CFSP) 2022/376 от 3 марта 2022 года относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов, учитывая ситуацию в Украине, отменяется в той части, что имя Пшонки Виктора Павловича оставили в перечне лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются эти ограничительные меры", – говорится в решении суда.

Аналогичное решение принято и в отношении его сына Артема.

Суд заявил, что отменил решение в отношении Пшонки и его сына, ссылаясь на ошибки в оценках Совета ЕС и сомнения в том, что они основывались на достаточно "твердой фактической основе".

Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, привлеченные к уголовной ответственности в Украине за "хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины".

В своем решении Суд ЕС отметил, что неясно, убедился ли Евросоюз в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах.

Пшонка работал генеральным прокурором Украины во времена Виктора Януковича, которого устранили во время Революции достоинства в феврале 2014 года. Янукович, Пшонка и его сын и другие их союзники сбежали в Россию и находятся в розыске в Украине.

Обжалования санкций в судах ЕС могут длиться годами и редко приводят к устойчивой победе, поскольку Совет ЕС, объединяющий правительственных министров, часто повторно принимает свои решения после судебных поражений.

В сентябре прошлого года Совет ЕС не продлевал санкции против экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра и экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема. Януковичей перевели в другой санкционный список.

4 марта 2023 года Совет ЕС продлил впервые введенные в 2014 году санкции против соратников Януковича – в списке остались только три человека: экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, и бизнесмен Сергей Курченко.

Напомним, Федеральный совет Швейцарии (швейцарское правительство) на своем заседании 15 февраля решил начать административную процедуру конфискации активов, замороженных в Швейцарии после украинской революции в феврале 2014 года.

В мае прошлого года сообщалось, что швейцарское правительство планирует конфисковать активы на сумму более 100 миллионов швейцарских франков у Юрия Иванющенко, соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность замораживания активов ограничена 10 годами.