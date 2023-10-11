ОП: Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году при председательстве Бельгии

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в первом полугодии 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

Об этом Жовква заявил по итогам встречи Владимира Зеленского с бельгийским премьером Александром Де Кроо, пишет "Европейская правда".

Заместитель главы ОП отметил, что именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС в первом полугодии следующего года "начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС".

"И здесь председательство Бельгии не ограничится лишь символизмом – наш партнер будет поддерживать Украину из самого "институционального сердца" ЕС", – добавил он, имея в виду расположение в Брюсселе ключевых евроинститутов.

Отметим, что на прошлой неделе о подобном сценарии сообщало издание Politico. Его источники сказали, что лидеры Евросоюза примут решение начать переговоры о вступлении Украины до конца 2023 года, а фактически они начнутся в таком случае несколько позже.

Ожидается, что в начале ноября Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. В нем исполнительный орган ЕС должен рекомендовать начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Финальный "зеленый свет" началу переговоров о вступлении будет давать не Еврокомиссия, а государства-члены, которые должны согласовать это единогласно.

На данный момент Украина не завершила выполнение семи критериев и упорно проваливает выполнение одной из рекомендаций ЕС, которую несколько государств считают ключевой – речь идет о законодательстве о публично значимых лицах, или PEP'ов.

Детали читайте в статье 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.