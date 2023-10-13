Джонсон признался, что "до сих пор русофил" и увлекается русской культурой

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину до сих пор увлекается российской культурой.

Об этом он сказал в интервью, вышедшем в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Европейская правда".

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", – сказал Джонсон.

В то же время он сказал, что ему "очень грустно относительно того, что происходит сейчас", "Я думаю, что будет глупо делать вид, что русский народ не поддерживает эту войну, и это трагедия", – заметил политик.

Отвечая, каким будет будущее России, Джонсон сказал, что "имеет значение, каким будет будущее Украины".

"Это страна, на которую напали. И это украинцы – те, кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободной и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать собственную судьбу", – отметил экс-премьер Британии.

В прошлом году Джонсон осуждал российские войска за попытки уничтожить украинскую культуру на территории, которую они захватили.

Будучи главой МИД Британии, Джонсон заявлял, что является "убежденным русофилом" и реально заинтересован в улучшении отношений с Россией. Он подчеркивал, что стал первым министром иностранных дел Британии, которого зовут Борис.