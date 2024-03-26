СМИ: Макрон едет в Бразилию в поисках сдвигов по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник начинает трехдневный визит в Бразилию, где главным вопросом его повестки дня будет попытка убедить своего бразильского коллегу Лулу да Силву занять позицию по войне РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Bloomberg на условиях анонимности сообщили французские чиновники.

По словам чиновников, французский лидер делает ставку на то, что его разногласия с Лулой по вторжению РФ в Украину можно уменьшить, хотя Бразилия и считает, что обе стороны разделяют вину за войну.

Лула неоднократно отвергал идею о предоставлении оружия Украине, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу прекращения войны путем переговоров.

Позиция Бразилии в значительной степени находит отклик на так называемом Глобальном Юге, к которому относят незападные страны с развивающейся экономикой.

Как утверждают французские чиновники, Макрон рассматривает Бразилию как ключевого игрока среди этой группы стран, особенно учитывая то, что она на ротационной основе председательствует в G20, в которую входят большинство крупнейших экономик мира.

Лула, со своей стороны, хочет, чтобы Макрон прекратил свою оппозицию к соглашению о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского союза МЕРКОСУР, которое находится в подвешенном состоянии с момента достижения политического соглашения в 2019 году.

В материале говорится, что визит Макрона также является попыткой успокоить французских фермеров, которые протестуют против дешевого импорта в частности из Южной Америки.

Несмотря на споры вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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