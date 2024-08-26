В Польше объяснили, что не сбили объект, залетевший из Украины, из-за погоды

В Польше заявили, что не сбили "воздушный объект", который залетел с территории Украины во время массированной ракетной атаки, из-за атмосферных условий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал командующий оперативного командования вооруженных сил Польши Мацей Клиш, которого цитирует Polsat News.

Клиш рассказал, что был готов отдать команду на уничтожение объекта и находился в контакте по этому поводу с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем, а также с начальником Генерального штаба Веславом Кукулой.

"Объект исчез примерно через 25 км на польской территории. Из-за атмосферных условий я не смог дать команду на борьбу с ним", – добавил он.

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Генерал отметил, что после исчезновения объект не был обнаружен союзническими или польскими самолетами или вертолетами.

Сейчас начата операция по поиску объекта, к месту происшествия направляются войска и вертолеты.

Генерал сообщил, что объект, вероятно, все еще находится на польской территории, хотя он также не исключил, что тот мог вылететь.

Ранее Польша заявила о нарушении воздушного пространства во время ракетно-дроновой атаки России против Украины утром 26 августа.

Также сообщалось, что в Молдове после массированной атаки РФ по Украине фиксируют перебои в энергосистеме.