Почему Молдова не соглашается возвращать Приднестровье силой и что планирует вместо этого

В последние годы приднестровский вопрос вернулся в экспертные дискуссии. Название "Приднестровье" гораздо чаще, чем до сих пор, появляется и в мировых СМИ.

Но в правительстве Молдовы чувствуют непонимание понятия и сути этого "замороженного конфликта" некоторыми авторами, экспертами, журналистами. Поэтому, вице-премьер по вопросам реинтеграции в правительстве Молдовы Олег Серебрян и сотрудник Бюро по вопросам политики реинтеграции Дан Нику подготовили статью со своими пояснениями, чтобы поделиться взглядом на ситуацию изнутри Молдовы.

О том, чем является Приднестровский регион для Республики Молдова, почему реинтеграция мирным путем – единственный приемлемый вариант, а также что делать с российским военным присутствием и его влиянием в регионе, читайте в статье Почему Молдова против военной операции в Приднестровье. Объясняет вице-премьер правительства Санду. Далее – краткое ее изложение.

В составе Молдавской ССР территория Приднестровского региона (еще называют: Восточные районы Республики Молдова; Левобережье Днестра) не имела четкого статуса, а ее идентичность на протяжении веков была "дрейфующей".

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В 1940-м советская власть создала Молдавскую ССР и передала ей полосу левобережья Днестра, где явно преобладало румыноязычное население.

С тех пор пять районов республики, расположенных на левом берегу Днестра, входили в ее состав без какого-либо отдельного статуса, тем более автономного.

И даже сейчас, несмотря на 34 года отсутствия контроля Кишинева в этом регионе, социальные связи между двумя берегами Днестра остаются крепкими. Люди на левом и правом берегах не воспринимают друг друга как угрозу, поддерживают родственные и социальные связи.

Из примерно 350 тысяч человек, проживающих в Приднестровском регионе, более 90% имеют гражданство Республики Молдова, и многие из них пользуются социальной помощью, которую предлагает центральное правительство.

Но главное – левобережье Днестра остается частью Молдовы. Мы должны приложить все усилия для мирной реинтеграции региона.

После 1992 года Кишинев ведет диалог с непризнанными структурами Тирасполя при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Мы поддерживали эти форматы на протяжении многих лет. И хотя после начала российской военной агрессии встречи "5+2" стали невозможными, но рабочие группы и формат "1+1" собираются регулярно. Потому что мы считаем, что мирное урегулирование конфликта невозможно без диалога.

Преданность пути мирной реинтеграции приносит свои плоды.

Нам удалось привлечь левобережье Днестра к переговорам с ЕС по Соглашению об ассоциации. Приднестровский регион вместе с остальной территорией страны вошел в зону свободной торговли с Евросоюзом.

Это, вместе с отменой визового режима с ЕС, способствовало стремительному росту количества жителей Приднестровья, которые подали заявки на получение молдавских паспортов и теперь являются гражданами нашей страны. Почти все предприятия региона зарегистрировались в органах власти Молдовы, что легализовало их деятельность, в частности экспорт.

Еще одна причина, по которой Кишинев отдает предпочтение только мирной реинтеграции, связана со стремлением сохранить внутриполитическую стабильность в Молдове. Пророссийские политические партии и группы влияния пытаются дестабилизировать страну пророссийскими нарративами и дезинформацией о "тайных планах" молдавских властей напасть на Приднестровский регион.

При этом молдавские власти сделали мирный курс частью законодательства.

Много надежд на успешную реинтеграцию связано с евроинтеграцией. По нашим оценкам, повышение уровня жизни на правом берегу Днестра может стать катализатором дальнейшей интеграции левобережья.

Впереди усиление энергетической независимости. На правом берегу Днестра уже прекратили потребление газа от "Газпрома". Работа с рыночными ценами разорвет порочный круг, используемый тираспольскими структурами для финансирования режима, продолжающего держать нашу страну разделенной.

Вместе с другими мерами Кишинев модернизирует и укрепляет силы безопасности и обороны.

Подробнее – в материале Олега Серебряна и Дана Нику Почему Молдова против военной операции в Приднестровье. Объясняет вице-премьер правительства Санду.