Как "правки Лозового" стали проблемой отношений Украины с ЕС и как их могут изменить

Отмена или пересмотр "правок Лозового" стали официальным обязательством Киева перед ЕС. В принятой правительством и согласованной с Еврокомиссией дорожной карте установлен крайний срок изменения процессуального законодательства.

Общество уже не один год давит для пересмотра "правок Лозового". Именно по этим нормам был закрыт ряд резонансных дел (включая дело Татарова, одно из дел Дубневичей и т.д.).

Несмотря на общественное давление, в парламенте не хватает голосов "за", и противники пересмотра этих норм имеют аргументы в защиту своей позиции.

Впрочем, похоже, что теперь Украине не избежать этого решения.

О проблеме "правок Лозового" и о том, что именно должно измениться, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Криминальные требования ЕС к Украине: почему и как Киеву придется исправить "правки Лозового". Далее – краткое ее изложение.

Дорожная карта по вопросам верховенства права – это документ, который правительство утвердило две недели назад. Чисто формально это решение Кабмина было самостоятельным – Украина, мол, сама определила приоритеты реформ.

Но по факту эти дорожные карты согласованы с Еврокомиссией. Их сознательно приняли в обход венгерского вето, чтобы не терять времени и иметь перечень реформ, которые Киев должен воплотить на пути в Евросоюз. А потому к реформам, которые в них прописаны, как ожидается, будет особое отношение. Конечно, если стремление к вступлению со стороны украинской власти является искренним.

В этот перечень попала и проблема "правок Лозового".

В Минюсте настаивают, что пересмотр "правок Лозового" стал международным обязательством Украины. В частности, в рамках договоренности с ЕС сроком выполнения установлен третий квартал 2025 года.

Следует отметить, что вариант отмены этих поправок сейчас не рассматривается.

Речь идет об их исправлении, о поиске компромисса – и с этим соглашаются все, включая западных партнеров.

Также стоит отметить, что часть скандальных правок, принятых восемь лет назад по предложению Андрея Лозового, отменили еще в первый год после вступления их в силу; далее были исправления/отмена еще некоторых норм. А сейчас дискуссия идет прежде всего о пункте, который с весны 2018 года ограничил двумя месяцами срок расследования после того, как следователь сообщил о подозрении кому-то из фигурантов дела. Продлевать этот срок можно только если следователь каждый раз будет получать на это разрешение суда, и суммарный срок должен быть не дольше 6/12 месяцев (в зависимости от тяжести преступления).

До "правок Лозового" этот срок был неограниченным, что также было проблемой, поэтому эта норма не взялась ниоткуда.

В частности, на неоправданно долгое пребывание в статусе подозреваемого жаловался бизнес. Поэтому сейчас бизнес является основным противником отмены этих ограничений.

Но ирония судьбы в том, что сейчас речь уже не идет об отмене 12-месячного предельного срока.

Зато дискуссия ведется о двух других моментах.

Это порядок продления сроков и, что еще важнее, порядок действий в случае, если срок все же будет просрочен.

Но главная проблема – это автоматическое закрытие дел.

Именно об этой проблеме говорится в требованиях ЕС.

Одна из "правок Лозового" – самая скандальная из оставшихся – говорит, что в случае, если суд на любом этапе найдет нарушение сроков расследования – он обязан закрыть производство вообще и, соответственно, снять с подозреваемого любую ответственность, даже если прокуроры уже имеют достаточно доказательств вины.

Кроме того, в Еврокомиссии отмечают: Украина должна изменить "философию", подход в отношении к прокуратуре, которую сильно ограничили "правки Лозового".

Один из ключевых аргументов Евросоюза за радикальный пересмотр тех правил, которые действуют в Украине сегодня, – то, что ни в одном из государств-членов ЕС таких положений нет. Евросоюз в этом вопросе поддерживают и Соединенные Штаты.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Криминальные требования ЕС к Украине: почему и как Киеву придется исправить "правки Лозового".