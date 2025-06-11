Какие последствия ждут Трампа после громкого разрыва с Илоном Маском

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Иланом Маском был неизбежен – его прогнозировали чуть ли не все обозреватели, ссылаясь на нарциссический характер обоих политиков.

Во время первой президентской каденции Трамп успел испортить отношения со многими членами своей команды. Однако это расставание отличается не только скандальностью, но и влиятельностью оппонента.

О том, какие последствия будет иметь нынешний мегаскандал в Белом доме, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Маск атакует: создаст ли реальные проблемы для Трампа конфликт с богатейшим человеком мира. Далее – краткое ее изложение.

У тех, кто помнит историю отношений Илона Маска с Дональдом Трампом и Белым домом в частности, их публичная перепалка могла вызвать удивление разве что из-за неожиданно стремительной эскалации.

С самого начала Маск не пытался стать командным игроком и действовать "по правилам".

В СМИ раз за разом всплывали истории, подтверждающие неспособность Илона Маска вписаться в администрацию Трампа.

Спусковым крючком уже публичной ссоры стал "единственный большой прекрасный законопроект" (One Big Beautiful Bill) – названный вполне в трамповском духе проект бюджета на следующий финансовый год.

Законопроект, который является неоднозначным даже для однопартийцев Трампа, предусматривает сокращение субсидий для производителей электрокаров, что больно ударит по Tesla Илона Маска.

Помимо законопроекта стоит добавить и другие, на первый взгляд более мелкие вещи – например, отказ Белого дома из соображений безопасности устанавливать спутниковый интернет Starlink или отзыв номинации бизнесмена и друга Маска Джареда Айзекмена на должность будущего руководителя NASA.

Нынешняя заочно-соцсетевая перепалка отчасти подтвердила популярные представления о Трампе и Маске, отчасти – показала, куда их противостояние (если оно все же будет продолжаться и дальше) может зайти.

Можно было обратить внимание, как в первые часы конфликта с президентом США Илон Маск начал намекать на свои политические перспективы. Но, президентом ему не стать, потому что родился в Южной Африке, а создание новой партии – также достаточно туманная перспектива.

Зато он вполне может повлиять на ход промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году – где республиканцы имеют большие шансы потерять свое хрупкое большинство в Палате представителей.

Кроме того, не исключено, что для части электората Трампа – прежде всего тех, кто придерживается либертарианских позиций, – отставка Маска может оказаться весомой причиной отказать Трампу в дальнейшей поддержке. Тем более – экономический курс президента США все больше и больше отдаляется от ожиданий либертарианцев.

Так что даже если этот электорат и окажется не очень многочисленным, он может стать решающим, поставив крест на амбициях Трампа.

Что же касается самого президента США, то по крайней мере на этом этапе он если не победил в перепалке с Илоном Маском, то вышел из нее относительно невредимым.

Скорее наоборот: президент США в очередной раз показал своему ядерному электорату, что только он является главным в (Белом) доме, демонстративно приуменьшив роль Маска в своей кампании. И тот факт, что после угроз урезать федеральное финансирование его бизнеса нападки со стороны миллиардера несколько угасли, только подкрепляет это впечатление.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Маск атакует: создаст ли реальные проблемы для Трампа конфликт с богатейшим человеком мира.