Почему продвижение "еврозаконов" в Украине становится все более проблемным

Менее трех недель осталось до завершения июня и уже понятно, что в первом полугодии 2025 года Киев не откроет переговоры о вступлении в ЕС по первым кластерам из-за венгерского вето.

Но, судя по дискуссии в формате "Кухня євроінтеграції", вызовы для переговоров этим не ограничиваются.

"Европейская правда" имела возможность проследить за этой непубличной дискуссией о состоянии дел вокруг кластера "Основы" в киевском "Еврохабе".

О проблемах евроинтеграции, которые поднимали на этой дискуссии, читайте в статье редакторов "Европейской правды" Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Кухня евроинтеграции. Рассказываем о неочевидных проблемах в переговорах о вступлении в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

"Кухня евроинтеграции" стала площадкой для непростой дискуссии между парламентариями, другими должностными лицами и экспертами.

В правительстве признают, что продвижение "еврозаконов" становится все более проблемным.

Депутат Верховной Рады Сергей Демченко объясняет, что "сопротивление законопроектам в парламенте в большинстве случаев связано с тем, что проект несовершенен". Отметим, что с определенными спикерами, в частности народными депутатами, редакция согласовала их открытое цитирование.

А нардеп Вадим Галайчук напоминает также, что принятие некоторых законопроектов тормозится из-за нехватки коммуникации: депутатам элементарно не объясняют детали евроинтеграционных законопроектов.

Чтобы привлечь депутатов к процессу и к пониманию, откуда берутся требования, правительство пошло на очень нестандартный шаг. Уже есть решение включить профильных представителей ВР в переговорные группы в будущих вступительных переговорах.

А еще Демченко обращает внимание и на недостаток доверия.

Требования ЕС порой действительно вызывают сомнение. Например, требование Брюсселя о принятии закона о лоббизме появилось во время выполнения Украиной требований статуса кандидата, причем его добавили в процессе выполнения. Тогда инициатива ЕС вызвала обоснованную критику украинских экспертов. Многие подчеркивали, что в самом ЕС лоббизм также нормирован далеко не везде, а в Украине в период законодательной трансформации перед вступлением в ЕС, когда есть потребность в общественной адвокации огромного количества законов – эта норма не может работать так, как задумали в Брюсселе.

Впрочем, сторона ЕС оказалась непоколебимой. И при этом не объясняла логику своего требования.

Вместе с тем ЕС готов к гибкости в переговорах с Украиной. Даже в формулировке требований к Киеву.

"Бывают ситуации, когда мы объясняем стороне ЕС, что тот или иной законопроект не может получить должной поддержки в парламенте – и в ответ получаем с их стороны определенные уступки", – поделился опытом Вадим Галайчук.

Особенно можно говорить о гибкости, когда речь идет о кластере "Основы", включающем вопросы стандартов демократии, верховенства права и т.п. В этих сферах в ЕС есть очень небольшое количество "твердых" и однозначных регулировок.

Но в какую сторону работает эта гибкость? Нужно ли усиливать амбициозность реформ, или наоборот?

Например, Сергей Демченко считает, что стоит ослабить требования, которые стоят перед Украиной в "дорожных картах", принятых украинским правительством по согласованию с Еврокомиссией. А ряд других спикеров – наоборот, выступили за ужесточение требований к Украине.

В правительстве подчеркивают, что принятые "дорожные карты" и есть "компромиссом между гражданским обществом, государством и Еврокомиссией".

Вместе с тем гибкость ЕС не должна повлиять на качество украинских реформ, потому что есть опасность злоупотреблений со стороны недобросовестных государственных игроков.

"Мы все чаще видим атаку на антикоррупционные инструменты, попытки сузить или ограничить независимость", – признался представитель органа власти.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Кухня евроинтеграции. Рассказываем о неочевидных проблемах в переговорах о вступлении в ЕС.