Как Туск остановил правый реванш и что дальше будет в Польше

Только завершив кампанию по выборам президента, Польша сразу перешла к новой.

Победа Кароля Навроцкого существенно увеличивает шансы на реванш правой оппозиции. Однако премьер Дональд Туск сдаваться не собирается.

Вотум доверия, полученный его правительством, снимает вопрос досрочных парламентских выборов и дает нынешней коалиции время до осени 2027 года.

О политической обстановке в Польше после выборов президента и том, чего ждать дальше, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Не знаю слова капитуляция": как Дональд Туск избежал отставки и готовится к реваншу. Далее – краткое ее изложение.

Сразу после поражения на выборах президента Польши кандидата от власти Рафала Тшасковского представители основной оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") начали говорить о необходимости отставки премьера Дональда Туска и замены нынешнего правительства на техническое.

Но 11 июня польское правительство устояло – за вотум доверия высказались 243 польских депутата (все 242 члена коалиции и единственный внефракционный депутат Адам Гомола).

Это сам по себе очень положительный для коалиции результат, которой может свидетельствовать, что внутренний кризис удалось преодолеть. А это в свою очередь означает, что нынешнее правительство имеет все шансы проработать еще два с половиной года – до очередных парламентских выборов, которые должны пройти осенью 2027 года.

"Исполнительную власть в Польше имеет ее правительство. Результаты президентских выборов никоим образом не ослабляют наш мандат. Так же результаты выборов не меняют принципов политической системы. У нас впереди – два с половиной года полной мобилизации", – заявил премьер.

Социологические опросы последних недель свидетельствуют, что партия "Гражданская коалиция" Дональда Туска остается фаворитом симпатий поляков, но ее партнеры по коалиции могут вообще не попасть в следующий созыв парламента.

А соответственно – в ситуации, когда в Сейм пройдут только три политические силы: политсила Туска, "ПиС" (28,3%) и "Конфедерация" (20,7%), коалиция может быть сформирована альянсом двух последних партий.

У Дональда Туска есть чуть больше двух лет, чтобы исправить ситуацию.

Первый шаг на этом пути – переформатирование правительства, запланированное на июль. Анонсировав "новые лица" в правительстве, Туск отметил, что обновление правительства будет означать "не смену названий, а прежде всего изменение структуры".

Но перезапуска правительства мало. Необходимо будет наладить его эффективную работу.

Помешать этому может пестрота коалиции, отдельные партнеры которой могут блокировать согласованные реформы.

Кроме того, победа на следующих выборах зависит от того, восстановится ли поддержка партий, которые являются коалиционными партнерами "Гражданской коалиции".

Поэтому, самому Дональду Туску следует откорректировать стиль руководства, который затмевает собой других членов правительства и, соответственно, другие партии коалиции.

Тем временем победитель выборов президента Польши Кароль Навроцкий готовится к инаугурации, которая запланирована на 6 августа, и к назначению руководителем своей канцелярии Пшемыслава Чарнека, депутата от "ПиС" и экс-главу Министерства национального образования.

В системе партии "Право и справедливость" Чарнек является политическим тяжеловесом и одним из ее наиболее антиукраинских политиков.

По меньшей мере это будет означать, что глава президентской канцелярии не будет смягчать критические к Украине заявления нового президента.

Накануне парламентских выборов 2023 года Чарнек рассматривался как потенциальный претендент на пост премьера в случае коалиции "ПиС" и "Конфедерации".

Поэтому, не исключено, что должность в Президентском дворце нужна прежде всего для того, чтобы под эгидой нового президента договариваться о сотрудничестве между "ПиС" и "Конфедерацией" – как в вопросе создания коалиции после выборов, так и в торпедировании нынешнего правительства.

Подробнее – в материале Юрия Панченко "Не знаю слова капитуляция": как Дональд Туск избежал отставки и готовится к реваншу.