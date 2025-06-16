Как США охватили протесты и почему Трамп идет на эскалацию

No Kings! ("Нет королям!") – под таким лозунгом 14 июня прошли многотысячные протесты против президента США Дональда Трампа.

Накануне военного парада в Вашингтоне, а также в день, когда Трампу исполнилось 79 лет, десятки тысяч (а вполне возможно, и сотни тысяч) людей вышли на улицы, в парки и на площади городов по всей стране, скандируя антиавторитарные лозунги, призывая к защите демократии и прав мигрантов.

О том, как Соединенные Штаты охватили протесты и какие проблемы они могут создать Трампу, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской Трамп демонстрирует силу: что дало старт масштабным протестам в США. Далее – краткая ее версия.

Все началось 6 июня, когда Миграционная и таможенная служба США (ICE) развернула в Калифорнии масштабную операцию с рейдами, направленными на задержание нелегальных мигрантов. Федеральные агенты вышли на улицы в полном тактическом снаряжении – это вызвало волну возмущения среди местных общин.

Показательно, что задержания часто происходили на школьных выпускных – у многих детей, легально находящихся в Соединенных Штатах, родители не имеют легального статуса. Поэтому выпускные были удобным способом идентифицировать и задержать их.

Неудивительно, что такие действия были восприняты не только активистами, но и многими рядовыми жителями штата как демонстративные, агрессивные и направленные на запугивание мигрантов.

Очень быстро волна возмущения переросла в массовые протесты, иногда – с уличными беспорядками.

В ответ Трамп взял под контроль Национальную гвардию штата Калифорния. А потом в Лос-Анджелесе, несмотря на первоначальное сопротивление, был введен комендантский час.

Также президент США отправил в Лос-Анджелес 700 морских пехотинцев, что в администрации президента США назвали ответом на "усиление угроз в адрес федеральных служащих и зданий".

Вскоре волна протестов перекинулась на другие крупные города США.

День рождения Трампа стал кульминацией недели массовых протестов.

И хотя в ряде городов ситуация выходила из-под контроля, большинство протестов были мирными.

Это стало дополнительным аргументом против привлечения Трампом Национальной гвардии.

12 июня судья из Сан-Франциско Чарльз Брейер признал, что решение президента о развертывании Нацгвардии без согласия штата является незаконным.

Уже через два с половиной часа судебное решение приостановил Апелляционный суд США. Основное слушание по этому делу назначено на 17 июня.

Сам Трамп оправдывает мобилизацию Нацгвардии, называя протесты в Лос-Анджелесе "восстанием". Однако судья Брейер прямо отметил: события в городе не соответствуют юридическому определению восстания. Более того, он выразил обеспокоенность аргументом, который приравнивает протест к угрозе нацбезопасности.

А уже в воскресенье, 15 июня, Дональд Трамп сознательно пошел на обострение ситуации, призвав офицеров ICE "сделать все возможное для достижения очень важной цели – реализации крупнейшей в истории программы массовой депортации".

Он добавил, что для достижения этой цели чиновники должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк.

Несложно увидеть, что президент США считает опасными только те города, где у власти находятся демократы.

Итак, борьба с нелегальной миграцией становится тесно связанной с внутриполитическим противостоянием.

А это значит, что нынешние события могут иметь многогранные и длительные последствия как для Трампа лично, так и для политического климата в США в целом.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской Трамп демонстрирует силу: что дало старт масштабным протестам в США.