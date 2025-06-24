Почему прозападные партии Румынии долго не могли назначить кабмин и как начался выход из кризиса

Благодаря многочисленным компромиссам Румыния все же получила нового премьера.

Попытка переформатировать коалицию и назначить нового главу правительства едва не закончилась досрочными парламентскими выборами.

Некоторое время страна не имела полноценных ни президента, ни премьера – на обеих должностях работали исполняющие обязанности.

О том, как Румыния постепенно выходит из мощного политического кризиса, читайте в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из Совета внешней политики "Украинская призма" Румыния делает шаг от пропасти: как победа над ультраправыми меняет соседку Украины. Далее – краткое ее изложение.

Румынский политический кризис начался уже между турами президентской гонки. 5 мая, то есть уже на следующий день после первого тура, премьер-министр Марчел Чолаку заявил о своей отставке.

Этот шаг был реакцией на результат кандидата в президенты от правящей коалиции: выдвиженец от проправительственных партий Крин Антонеску занял лишь третье место и не вышел во второй тур.

Таким образом, между первым и вторым турами президентских выборов коалиция фактически распалась, оставив страну с правительством в отставке в критический момент политической борьбы.

Распад коалиции означал потерю парламентского большинства накануне решающего этапа выборов и создал вакуум власти. Сам Чолаку признал, что в случае победы нового президента его бы все равно отстранили от должности.

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан с самого начала заявил, что будет стремиться объединить четыре проевропейские партии для формирования правительства и недопущения популистов к власти.

К этим политическим силам относились: Национальная либеральная партия (PNL), Социал-демократическая партия (PSD), альянс "Союз спасения Румынии" (USR) и Демократический союз венгров Румынии (UDMR).

Объединить таких разных партнеров оказалось нелегко. Между ведущими партиями накопился существенный груз токсичности, противоречий и взаимного недоверия.

Хотя в конце концов компромиссный план нашли: повторить модель ротационного премьерства, которая уже применялась ранее.

В конце концов, компромиссной фигурой, способной возглавить новое правительство, стал бывший и.о. президента Илие Боложан.

23 июня на пленарном заседании обеих палат парламента Румынии утвердили новое коалиционное правительство во главе с Боложаном.

Факт длительного правительственного кризиса и сложность, с которой формировалось новое большинство, выявили уязвимые места Румынии.

Полтора месяца политического вакуума означали застой в проведении необходимых реформ.

Новое правительство Боложана должно наверстывать упущенное: сократить дефицит, провести налоговую реформу, оптимизировать расходы – все это для того, чтобы Румыния соответствовала Маастрихтским критериям и могла в перспективе говорить о присоединении к еврозоне.

Если новая власть оправдает надежды Евросоюза, Румыния может уже в ближайшие годы достичь давних целей: приблизиться к вступлению в еврозону и стать полноправным игроком европейской политики.

А это в свою очередь должно стать "прививкой" от роста популярности праворадикалов.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Ростислава Климова Румыния делает шаг от пропасти: как победа над ультраправыми меняет соседку Украины.