Как конфликт с ЕС, США и Сербией завел Косово в политический кризис

Парламентские выборы в частично признанной Республике Косово состоялись еще 9 февраля. А 2 июня неудачей завершилась очередная – уже 25-я – попытка сформировать новое правительство.

Уже четвертый месяц парламентарии каждые 48 часов собираются на очередное заседание парламента, но не могут договориться и избрать ни спикера, ни новое правительство.

Поэтому самая молодая страна Европы оказалась в тяжелом политическом кризисе, выхода из которого пока не видно.

О беспрецедентных вызовах, которые стоят перед Косовом, читайте в статье эксперта из Западных Балкан Владимира Цыбульника 25 провалов подряд: почему Косово оказалось в остром политическом кризисе и чем это грозит. Далее – краткое ее изложение.

Последние парламентские выборы принесли победу партии "Самоопределение", лидером которой является действующий премьер-министр Альбин Курти. Впрочем, на этом хорошие новости для главы правительства Косова заканчиваются.

Его партия показала худший результат, получив лишь 48 мандатов – на 10 меньше, чем по результатам предыдущих выборов.

Этого явно недостаточно для формирования большинства в 120-местном парламенте Косова. Остается искать партнеров для создания коалиции, однако это оказалось совсем не просто.

Ключевая причина нынешнего кризиса – оппозиция требует отстранения Курти от власти, но и сформировать свое правительство она не способна.

Как так произошло? Прежде всего следует уточнить, что Альбин Курти и его партия – это представители новой волны косовских политиков, которые пришли на смену политикам, получившим независимость и добившимся ее признания ведущими западными странами.

Но одновременно – ценой этого признания были немалые уступки для сербской общины, принятые под давлением Запада. К слову, желание Запада "уладить" вопрос с сербским меньшинством привело к существованию в Косове параллельных органов власти в муниципалитетах, где живут этнические сербы (прежде всего – на севере страны).

Курти взял более радикальный курс, который неприемлем для оппозиции, ведь ради возвращения севера страны под контроль Приштины премьер пошел на беспрецедентное обострение отношений с ЕС и даже с Соединенными Штатами.

Из-за такого курса Приштины на Косово наложены санкции ЕС (пусть и самые слабые), тогда как на Сербию – нет. А в условиях роста рисков безопасности, опасаются в оппозиции, отсутствие хороших отношений с Западом может дорого стоить Косову.

Однако одновременно оппозиция не имеет возможности сформировать свое правительство, поскольку 10 мандатов гарантированно имеют представители сербского меньшинства. Большинство из этих мандатов принадлежат партии "Сербский список", которая напрямую связана с партией президента Сербии Александара Вучича и который заинтересован в углублении в Косове политического кризиса.

Президент Вьоса Османи не спешит распускать парламент и назначать новые выборы, так как неизвестно, не приведут ли досрочные выборы лишь к углублению кризиса.

Политический кризис только углубляет непростое положение Косова: значительная часть населения живет на грани бедности, коррупция, организованный криминал, торговля наркотиками.

Упомянутые вызовы Косово может преодолеть только с помощью Евросоюза.

Однако главным вызовом для Приштины на пути в Евросоюз остается нормализация отношений с Сербией путем возобновления переговорного процесса. Эти переговоры были приостановлены после вторжения сербских террористов в поселок Баньска в Косове в 2023 году.

Среди вызовов, с которыми встретятся новоизбранные депутаты парламента Косова, есть еще один – Ричард Гренелл, бывший специальный представитель США в диалоге о нормализации между Косовом и Сербией.

Гренелл остается близким к президенту Дональду Трампу, имеет дружеские отношения с сербским президентом Вучичем и критикует власти Косова.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника 25 провалов подряд: почему Косово оказалось в остром политическом кризисе и чем это грозит.