Почему часть негосударственных фондов Европы ушла из Украины и какая поддержка останется

Филантропическая помощь негосударственных институтов с самого начала полномасштабного вторжения была и остается критически важным элементом поддержки Украины.

В течение 2022-го и значительной части 2023 года многие организации оперативно развернули программы экстренной помощи, закрывая неотложные гуманитарные потребности.

Однако после осознания того, что конфликт является затяжным, часть европейских фондов приняла решение постепенно сворачивать финансирование украинских программ.

О том, как трансформируется европейская негосударственная поддержка Украины, читайте в колонке директора направления "Украина" ERSTE Foundation (Австрия) Яны Бариновой От "латания дыр" до стратегической поддержки: как меняется негосударственная помощь из ЕС. Далее – краткое ее изложение.

"Мы наблюдаем переход от реагирования на чрезвычайные ситуации (emergency response) к стратегии восстановления (recovery response)", – пишет автор колонки.

По ее словам, ключевым вопросом для негосударственных фондов стало определение того, как адаптировать текущую помощь к стратегическим целям каждой отдельной организации и интегрировать ее в общие долгосрочные планы.

Так, в Европе все больше ведущих благотворительных организаций, чья деятельность направлена на усиление и координацию поддержки Украины, объединяются в сети и альянсы.

"Они демонстрируют твердое намерение продолжать поддержку Украины – речь идет об интеграции украинского направления как приоритетного на период, не зависящий от сроков завершения активной фазы российской агрессии", – объясняет директор направления "Украина" ERSTE Foundation (Австрия).

В качестве примера – альянс F4U (Foundation for Ukraine).

Этой весной в Варшаве состоялась уже вторая встреча крупных международных фондов в рамках этой инициативы. По словам Яны Бариновой, на ней были закреплены основные принципы сотрудничества партнеров, среди которых:

– "равный – равному" (Peer-to-Peer): минимум бюрократии, прямой обмен опытом и знаниями, образовательный хаб для открытого диалога и взаимного обучения;

– адвокация Украины: расширение круга заинтересованных сторон и углубление взаимодействия с внешними партнерами для поддержки Украины через активную адвокацию;

– визиты в Украину: возможность получить непосредственное представление о текущей ситуации в стране и способствовать налаживанию более глубокого сотрудничества с украинским гражданским обществом.

Итак, филантропическая поддержка, уверена автор колонки, также нуждается в трансформации: пришло время отойти от точечных интервенций и финансирования отдельных инициатив – вместо этого следует формировать устойчивые экосистемы и долговременные возможности, а не только реагировать на кризис.

"Для этого европейские фонды имеют все рычаги – и значительные ресурсы, и глубокую экспертизу, а главное – стратегическое видение будущего Украины и веру в нее", – отмечает Яна Баринова.

Кроме того, международные фонды воспринимают Украину как весомый источник знаний и навыков, а украинских партнеров – как способных, креативных и трудолюбивых.

"О них должно знать как можно больше людей, и это одна из основных задач европейских благотворительных фондов – быть адвокатами гражданского общества Украины, помогать ему быть услышанным", – пишет директор направления "Украина" ERSTE Foundation (Австрия).

Подробнее – в колонке Яны Бариновой От "латания дыр" до стратегической поддержки: как меняется негосударственная помощь из ЕС.