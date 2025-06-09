Почему разработанная для вступления в ЕС дорожная карта по верховенству права вызвала критику

Украина стоит на пороге исторического решения о начале реального переговорного процесса по вступлению в ЕС.

Кабмин сделал обязательный следующий шаг и утвердил три дорожные карты. Одна из них – по верховенству права.

Впрочем, новая дорожная карта по верховенству права от Кабмина напоминает попытку распылить внимание и ресурсы на множество второстепенных задач, избегая болезненных, но необходимых системных изменений.

Об основных ее проблемных моментах –в статье Центра противодействия коррупции и Фонда DEJURE 529 приоритетов вместо реформ. Как дорожная карта верховенства права подменила реальность. Далее – краткое ее изложение.

На первый взгляд, разработанный Кабмином документ поражает своими масштабами, ведь устанавливает 124 стратегических результата и 529 основных мероприятий. Но поможет ли это количество достичь реальных результатов?

Опыт предыдущих лет показывает, что настоящие изменения в судебной системе и правоохранительных органах происходили не благодаря сотням мелких технических шагов, а через несколько ключевых, но глубинных реформ.

Например, это реформы, касающиеся создания антикоррупционной инфраструктуры. Вспомним, как создание Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда с привлечением международных экспертов в конкурсные комиссии фундаментально изменило борьбу с коррупцией в Украине.

Другой пример – изменения в судах. Так, перезапуск Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей с решающей ролью международных экспертов позволили начать реальное очищение судебной системы.

Эти единичные, но стратегически важные шаги изменили ландшафт борьбы с коррупцией и качество правосудия больше, чем десятки косметических изменений, нацеленных на "усиление возможностей" имеющихся институтов.

Наибольшее беспокойство в новой дорожной карте вызывает то, что документ фактически игнорирует ключевую проблему украинской системы правосудия – ее глубокую политизацию.

Кроме того, дорожная карта обходит проблему участия международных экспертов в конкурсных комиссиях для отбора сотрудников в антикоррупционные и правоохранительные органы. В частности, документ умалчивает, что уже в ближайшее время истекают сроки работы экспертов в ключевых конкурсных комиссиях

Участие международных экспертов должно продолжаться до достижения конкретных показателей развития верховенства права или по крайней мере до 2030 года. Ведь международные эксперты – это не признак слабости украинского государства, а гарантия необратимости изменений, страхование от политического реванша и коррупционного отката.

Отдельного внимания заслуживает вопрос реформы Верховного суда. Дорожная карта содержит лишь общие формулировки без конкретных механизмов и сроков. А между тем именно Верховный суд остается последним бастионом старой системы, где сохраняется влияние судей с сомнительной репутацией и связями с политическими и олигархическими группами.

Решением проблемы является основательная проверка добропорядочности действующих судей Верховного суда и внедрение новой процедуры отбора с привлечением международных экспертов.

Другой показательный пример того, что в дорожной карте Кабмина отсутствует стратегическое видение – это подход к реформированию прокуратуры.

Предложенные правительством меры вообще обходят проблему назначения и увольнения генерального прокурора по политическим мотивам. Необходимо обеспечить защиту от произвольного увольнения.

В общем, украинцы ждут не 529 мелких шагов и красивые отчеты, а амбициозные изменения, которые ощутимо усилят качество правосудия и дадут уверенность, что закон работает одинаково для всех, независимо от должности, связей или политической принадлежности.

Подробнее о проблемах дорожной карты – в материале Центра противодействия коррупции и Фонда DEJURE 529 приоритетов вместо реформ. Как дорожная карта верховенства права подменила реальность.