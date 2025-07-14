Як обережний Макрон перетворився в рішучого прихильника України

Когда в феврале 2022 года российские танки вошли в Украину, первоначальная реакция Франции вызвала значительное разочарование в Киеве.

Президент Эмманюэль Макрон настаивал на сохранении открытых дипломатических каналов с Владимиром Путиным – позиции, которую многие украинцы воспринимали в лучшем случае как наивную, а в худшем – как опасно уступчивую.

Впрочем, спустя три года после начала полномасштабного вторжения Франция уже относится к самым решительным европейским союзникам Украины, активно выступая за ее вступление в НАТО и оказывая важную военную помощь.

О том, как за время полномасштабной войны менялась позиция Парижа, читайте в статье стажера "Украинской правды" Шарлот Гийу-Клер (Франция) От диалога с Путиным до полной поддержки: как Франция переосмыслила свою политику в отношении Украины. Далее – краткое ее изложение.

В начале вторжения президент Франции Эмманюэль Макрон придерживался четкой, но противоречивой стратегии: диалог вместо конфронтации.

Переломным моментом стал визит Макрона в Киев и разрушенный Ирпень в июне 2022 года вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги.

После этого визита Макрон поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, заявив, что она "заслуживает немедленного получения статуса кандидата".

Поэтому быстро росла и военная помощь Франции.

Решающей стала позиция Макрона на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, где он четко заявил: "Вильнюс должен послать Украине четкий сигнал. Я поддерживаю предоставление сильных, конкретных и очень понятных гарантий безопасности" – и добавил: "Путь Украины в НАТО открыт".

Такое заявление указывает на радикальный разрыв с традиционно осторожной французской дипломатией.

В то же время этот внешнеполитический разворот, как предполагают эксперты, помогал частично компенсировать утраченные Макроном позиции внутри страны.

Переизбрание Дональда Трампа в 2024 году стало шоком для европейских столиц, но решительнее всего отреагировал именно Макрон, назвав это "электрошоком" и призвав Европу больше не полагаться на добрую волю США.

Но идея стратегической автономии Макрона встретила сопротивление стран, которые не хотели ослаблять связи с НАТО.

Впрочем, этот курс был неоднозначно воспринят и в самой Франции.

Профсоюзы протестовали против переориентации государственных средств с социальных нужд на военные, а популисты слева и справа обвиняли президента в "милитаризации Республики".

Но недавний саммит НАТО в Гааге продемонстрировал ограниченность европейского единства и французского влияния.

Администрация Трампа публично заявила, что "полная победа Украины нереалистична", а вступление в НАТО не может быть условием мира.

Президент Франции ответил резко: "Место Украины – в НАТО и ЕС. Это не подлежит переговорам".

В то же время Париж остался изолированным по ключевым вопросам. Словакия и Венгрия выступили против четкого упоминания о вступлении Украины в НАТО в финальной декларации саммита, а даже Берлин призвал к осторожности.

А 1 июля 2025 года Эмманюэль Макрон и Владимир Путин впервые с начала полномасштабного вторжения провели телефонный разговор, который длился более двух часов.

Время звонка вызвало вопросы, однако французские чиновники быстро опровергли предположения об изменении политики.

В отличие от 2022 года, теперь Франция – ведущий поставщик оружия Киеву, активный лоббист вступления Украины в НАТО и участник восстановления.

Подробнее – в материале Шарлот Гийу-Клер (Франция) От диалога с Путиным до полной поддержки: как Франция переосмыслила свою политику в отношении Украины.