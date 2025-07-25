Какие вызовы встали перед членами ЕС после решения НАТО об увеличении оборонных расходов

По всей Европе бюджеты на оборону выросли примерно на треть, большинство европейских членов НАТО тратят около 2% ВВП или приближаются к этому показателю.

Но даже этого уже недостаточно.

О болезненных бюджетных компромиссах, с которыми придется столкнуться политическим лидерам Европы, пообещавши увеличить оборонные расходы и поддержать Украину в ее войне против России, читайте в колонке бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта Где найти деньги для помощи Украине? Проблема, с которой столкнулись большинство стран Европы. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки прогнозирует, что в ближайшие годы три неотложные приоритета будут существенно давить на государственные финансы ЕС: оборона; поддержка Украины в войне с Россией; согласование следующего многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

На саммите НАТО в июне в Гааге члены Альянса обязались тратить 3,5% ВВП на оборону до 2035 года, а еще 1,5% направлять на "несколько размыто" определенные связанные с безопасностью инвестиции.

"Дополнительные 1,5%, вероятно, предназначены для успокоения Трампа, который неоднократно требовал от союзников по НАТО тратить на оборону 5% ВВП. Ожидается, что значительная часть этого роста будет достигнута за счет "креативной бухгалтерии", а не реального увеличения финансирования", – пишет Карл Бильдт.

По его мнению, северные страны Европы достигнут цели НАТО в 3,5% ВВП гораздо раньше 2035 года, тогда как южные государства (за исключением Греции), вероятно, вообще не смогут ее выполнить.

Еще один риск, предупреждает экс-премьер Швеции, – во Франции, Италии и Испании до 2027 года должны состояться выборы. Поэтому политическая воля к сокращению расходов, необходимых для увеличения оборонных бюджетов, вероятно, будет оставаться слабой.

"Эта тенденция уже прослеживается в распределении помощи Украине. За первые четыре месяца 2025 года страны Северной Европы предоставили $6,8 млрд, Великобритания – $5,3 млрд, а Германия – $760 млн. Между тем Испания и Италия – лишь крохи от этих сумм", – отмечает автор колонки.

Ирония в том, обращает внимание Карл Бильдт, что именно те страны ЕС, которые часто называют "скупыми", на самом деле готовы финансировать реализацию совместно согласованных приоритетов. А вот менее "скупые" государства, по его словам, требуют новых заимствований, хотя и сами имеют ограниченное пространство для этого.

"Эти противоречия сейчас и определяют битву за европейские финансы.

Есть разительная разница между тем, как быстро НАТО принимает крупные финансовые решения, и тем, как медленно и сложно это происходит в рамках ЕС, даже в отношении меньших сумм", – пишет экс-премьер Швеции.

Каким бы ни был результат, грядущая фискальная битва станет тестом на готовность и способность лидеров Европы отвечать на серьезные вызовы безопасности, предупреждает бывший министр иностранных дел Швеции.

Подробнее – в колонке Карла Бильдта, которая первоначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Где найти деньги для помощи Украине? Проблема, с которой столкнулись большинство стран Европы.