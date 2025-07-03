Как Орбан попал в собственную ловушку и какие последствия это будет иметь

"Европейская правда" рассказывала о том, как довольно рядовое для Венгрии событие – прайд – вывел на улицы невиданное до сих пор количество людей и стал точкой слома для действующего венгерского режима.

Но не является ли это преувеличением, выдачей желаемого за действительное? Ведь Виктор Орбан и дальше сохраняет всю полноту власти в стране.

Ответ на этот вопрос искал венгерский независимый аналитический центр Political Capital. Результаты его анализа – в статье Правда ли Орбан потерпел поражение? Взгляд из Венгрии на последствия сенсационного прайда. Далее – краткое ее изложение.

На самом деле даже сам факт того, что прайд-2025 в Будапеште состоялся, стал серьезным провалом для режима Орбана.

В феврале 2025-го, во время ежегодного обращения к нации, Виктор Орбан с уверенностью заявил, что в этом году прайд не состоится, и посоветовал организаторам даже не тратить время на его планирование.

Реальность разрушила это обещание Орбана. Несмотря на изменения в законодательстве, введенные для запрета прайда, и вопреки кампании запугивания его участников – в Будапеште состоялся крупнейший прайд в истории, став очевидным подтверждением слабости режима.

Это шествие стало не только крупнейшим прайдом в истории Венгрии, но и, вероятно, крупнейшей демонстрацией с 2010 года в стране. И это само по себе является поворотным моментом, решающим фактором.

Главный оппонент Орбана – лидер партии "Тиса" Петер Мадяр – избежал имиджевой ловушки, в которую его загонял "Фидес", хотя ему пришлось выкручиваться.

"Тиса", самая популярная ныне оппозиционная партия, долгое время пыталась держаться в стороне от темы прайда, но с приближением прайда избегать этой темы становилось все труднее.

Мадяр признал значимость прайда, но не принял участия в шествии и избежал ассоциации с ним.

А вот мэр Будапешта Гергей Карачонь рискнул – и выиграл. Он взял на себя роль организатора прайда – значительно при этом рискуя. Неожиданно большой успех марша – это в значительной степени заслуга мэра Будапешта.

В итоге, позиция лично Карачоня улучшилась и среди оппозиционных избирателей, и в глазах международной прессы. Другое дело, что партии, близкие к мэру, вряд ли смогут конвертировать этот успех в свою пользу.

Но есть еще один победитель прайда – крайне правая партия Mi Hazánk ("Наша Родина").

"Фидес" Орбана рискует серьезно потерять поддержку среди ультраправых из-за провала с выполнением обещания премьера о запрете прайда, а также из-за защиты полицией шествия от ультраправых.

Но несмотря на то, что все признаки давно указывают на кризис, падение режима Орбана не следует автоматически из одних только протестов или результатов соцопросов. Впечатляющие кадры из Будапешта, обошедшие мир после этих выходных, скрывают тот факт, что ядро электората "Фидес" остается стабильным.

И хотя сейчас у власти нет таких финансовых возможностей для наращивания поддержки, как в 2021-2022 годах, но девяти месяцев до выборов может хватить, чтобы вернуть часть избирателей в регионах.

Главный вопрос: как далеко готов зайти режим, чтобы удержать власть.

И здесь стоит провести аналогию: в Сербии огромные толпы месяцами митинговали на улицах Белграда, но Александар Вучич до сих пор у власти.

Впрочем, трещины в режиме Орбана действительно есть, и они продолжат расширяться.

Десятки или даже сотни тысяч участников прайда убедились на собственном опыте, что могут бросить вызов власти и достичь результата. И даже несмотря на то, что Петер Мадяр не был причастен к прайду – запрос на политические изменения, скорее всего, и в дальнейшем будет воплощаться в росте его поддержки на выборах.

Подробнее – в материале Правда ли Орбан потерпел поражение? Взгляд из Венгрии на последствия сенсационного прайда.