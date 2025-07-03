Швеция выделяет средства на новые стволы для установок Archer для Украины
Правительство Швеции приняло решение выделить 1,5 млрд шведских крон (около 130 миллионов евро) на новые военные возможности для Украины, которые включают, в частности, стволы для самоходных артиллерийских установок Archer.
Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, информирует "Европейская правда".
Он отметил, что установка Archer продемонстрировала высокую эффективность в Украине.
"Правительство решило выделить 1,5 млрд шведских крон ... на новые военные возможности для Украины. Это включает более 10 новых артиллерийских стволов Archer, дальнобойные средства и подводные средства, а также дополнительную логистическую поддержку", – отметил Йонсон.
Кроме того, по его словам, будут приобретены грузовики Volvo и Scania, а также новая контейнерная система для более быстрой и безопасной разгрузки оборонного оборудования.
В начале июня Швеция объявила о выделении 50 млн евро на работу проектов НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Помощь НАТО в области безопасности и тренировочные программы для Украины) и NATO CAP (Comprehensive Assistance Package, Комплексный пакет помощи) для Украины, которые занимаются подготовкой украинских военных и поддержкой Украины.
Кроме того, Швеция присоединилась к "коалиции по радиоэлектронной борьбе" и по приглашению Германии стала ее сопредседателем.