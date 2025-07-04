Как Украина готовится к объединению с рынком ЕС и что становится проблемой на переговорах

Когда в новостях говорится о будущем членстве Украины в ЕС и о требованиях, которые должен выполнить Киев, то чаще всего вспоминают о "политических" вопросах (демократия, верховенство права и т.д.).

Но реальной основой Евросоюза является экономика.

Прежде всего – общий рынок, частью которого Украина также стремится стать.

Недавно, на второй закрытой экспертной встрече в рамках "Кухни евроинтеграции", в киевском "Еврохабе" обсудили второй кластер переговоров по вступлению в ЕС – "Внутренний рынок".

"ЕвроПравда" следила за разговором и выбрала самое интересное из него.

О том, какие изменения несет для украинского бизнеса движение к членству в ЕС и ждать ли каких-то исключений на этом пути, читайте в статье наших редакторов Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Кухня евроинтеграции: как готовят переговоры о совместном рынке с ЕС и чего хочет Украина. Далее – краткое ее изложение.

"Внутренний рынок" – один из кластеров, где Украина продвинулась больше всего. В частности, уже завершена процедура скрининга, то есть проверки того, насколько нынешнее законодательство соответствует европейскому.

Проект скринингового отчета Еврокомиссии также уже готов и ждет разблокирования процесса (блокирует Венгрия).

Документ отмечает, что ЕК "положительно" оценивает нынешнее украинское законодательство в трех из девяти глав этого кластера – речь идет о "Корпоративном праве" (глава №6), "Интеллектуальной собственности" (№7) и "Политике в отношении конкуренции" (№8).

В остальных сферах ситуация хуже.

Неожиданно то, что глава 1 оказалась среди "проблемных". Хотя до сих пор "Свободное движение товаров" считали одной из историй успеха.

Похоже, проблема в том, что Украина раньше не уделяла этой теме системного, комплексного внимания. Есть разделы главы 1, в которых ситуация суперпозитивная (например, по стандартизации), а в части других вопросов, например по рыночному надзору, мы остались "на нуле".

Также, готовясь к быстрому прогрессу в период "после вето Венгрии", Украина выполнила свой следующий шаг – подготовила и согласовала с ЕС проект украинской переговорной позиции. На закрытой дискуссии в "Еврохабе" чиновники с гордостью рассказывали, что этот документ подготовили чрезвычайно быстро, всего за две недели.

И хотя вступление в ЕС не предусматривает возможности свободного выбора выполнения условий членства, минимальная "гибкость" все же есть.

Киев попытался выжать максимум из правил расширения Евросоюза (запросил определенные отсрочки и отступления), но столкнулся с тем, что это не проходит даже первый фильтр – предварительные консультации с Брюсселем.

Поэтому ЕС убедил Украину изменить свою переговорную позицию. Отклонения от полной адаптации норм ЕС должны быть исключением, которое имеет твердые основания.

И это не все вызовы для Украины.

Львиную долю украинской "переговорной позиции" составляет описание того, какие именно нормы права ЕС Украина должна перенести в свое законодательство и когда это произойдет.

Именно с этим "когда" связана проблема из-за наличия военного положения.

Здесь удалось найти компромисс с ЕС: Украина должна принять необходимое для вступления законодательство, но в отдельных случаях может не указывать, когда конкретно оно вступит в силу.

Этот подход позволил пока обойти очень токсичную для Украины тему – продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам.

А украинский бизнес относится к изменениям без паники, но и без эйфории.

В бизнес-ассоциациях предупреждают, что для эффективного перехода к стандартам технического регулирования ЕС, Украине нужно обеспечить достаточное количество лабораторий и сертификационных центров.

В целом украинский бизнес особо не боится конкуренции с европейским бизнесом в Украине, так как свой рынок Украина открыла еще в 2008 году при вступлении во Всемирную торговую организацию. А гарантии стабильности доступа на рынок ЕС украинским производителям действительно нужны.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Кухня евроинтеграции: как готовят переговоры о совместном рынке с ЕС и чего хочет Украина.