Почему судебная реформа невозможна без международных экспертов и стандарт ли это в ЕС

Отказаться от участия международных экспертов в конкурсах – все чаще такие призывы звучат как от некоторых политиков, так и от отдельных представителей юридического сообщества.

Ключевой аргумент в пользу этого – мол, в Европе таких требований нет. А соответственно, Украина должна внедрять у себя "европейские стандарты", не отходя от их буквы ни на миллиметр.

О том, почему это упрощение опасно и как оно может навредить Украине, читайте в колонке Михаила Жернакова и Карины Гасимовой из Фундации DEJURE Как "убить" судебную реформу? Почему нельзя просто скопировать опыт ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Авторы колонки предупреждают, что если переносить европейские стандарты управления в систему, которая так и не прошла очистку, мы только сохраним статус-кво и хорошо знакомые практики.

"И вместо независимого управления получим новую форму старых проблем: институты, в которых представители профессии назначают "своих" и работают на собственную выгоду, а не на правосудие", – пишут Жернаков и Гасимова.

Они напоминают о собственном опыте Украины, который показал неэффективность "судейского самоуправления".

Как показывают исследования, во многих переходных демократиях слепое внедрение "европейских" стандартов не приносит пользы. В результате органы судейского управления превращаются в замкнутые структуры, которые действуют в собственных интересах, подавляют реформаторов и блокируют любое очищение.

Представители Фонда DEJURE подчеркивают, что реальные результаты в эффективной работе систем дали именно модели, где ключевую роль в отборе кадров играли международные эксперты.

Так, Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) не пропустил практически ни одного явно недобропорядочного кандидата в состав Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Как результат, Высший антикорсуд уже вынес более 200 приговоров по топ-коррупционным делам.

В колонке они приводят и другие истории успеха.

По мнению авторов колонки, идея, что "представители профессии должны выбирать своих" – не работает в Украине. Они предполагают, что эта идея может заработать только после очистки системы.

"Сегодня появляются призывы, в том числе и на уровне государственных институтов, о постепенном отказе от международных экспертов.

Но ключевое слово – постепенном. Делать это следует только после того, как украинские органы докажут способность проводить добропорядочный отбор без международной помощи", – отмечают Жернаков и Гасимова.

Они предупреждают, что прикрываться "евростандартами", механически копируя их и вставляя в наш контекст – это путь в пропасть.

Безусловно, есть представители власти, которые это понимают.

В июне в Раде зарегистрировали законопроект № 13382, который возвращает независимых международных экспертов к работе.

Нардепы "Слуги народа" и "Голоса" предлагают продлить полномочия международных экспертов в Конкурсной комиссии по отбору ВККС минимум на три года.

"Этот законопроект – разумное продолжение эффективной практики. Потому что настоящий путь в ЕС – это не символы, а решительные шаги", – резюмируют представители Фонда DEJURE.

Подробнее – в колонке Михаила Жернакова и Карины Гасимовой Как "убить" судебную реформу? Почему нельзя просто скопировать опыт ЕС.