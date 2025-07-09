Почему в Словении подняли вопрос о выходе из НАТО и какими последствиями это грозит

Довольно неожиданно, но уже вскоре "слабым звеном" НАТО может стать Словения.

Ведь в этой маленькой постюгославской стране должен пройти референдум о готовности увеличить расходы на оборону до уровня, определенного саммитом НАТО в Гааге. И с высокой вероятностью пройдет еще один – о выходе из Альянса.

О ситуации в Словении и возможных сценариях развития событий – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Шантаж выходом из НАТО: почему в Словении поставили под сомнение членство страны в Альянсе. Далее – краткое ее изложение.

Словения – страна, которая не чувствует угрозы со стороны РФ. И уже давно не чувствует угроз со стороны бывшей метрополии – Сербии.

Как следствие, Словения стала членом НАТО лишь в 2004 году – накануне вступления в ЕС. А главное – никогда не была "отличником" выполнения норматива в 2% от ВВП на оборону.

Конечно, задекларированные НАТО планы увеличить расходы на оборону стали вызовом и для этой страны. Тем более, что во главе ее сейчас стоит левоцентристская коалиция, где две партии: социал-демократы и Levica – крайне критически относятся к увеличению оборонных расходов. А Levica, вдобавок, является противником членства страны в НАТО и во время коалиционных переговоров долгое время требовала проведения обязательного общенационального референдума по этому вопросу.

Тем не менее, премьер-министр Словении Роберт Голоб договорился о постепенном плане повышения этих расходов – ежегодно они должны расти на 0,2 пункта, в результате чего к 2030 году должны достичь 3% от ВВП.

А главное – сумел добиться одобрения этого плана правительством, преодолев сопротивление своих коалиционных союзников.

Но дальше произошло неожиданное.

4 июля парламент Словении принял постановление, которое вынесли депутаты от Levica, о проведении общенационального консультативного референдума по увеличению расходов на оборону.

Вынесенный на референдум вопрос сформулирован так, что почти гарантированно получит ответ "Нет".

"Поддерживаете ли вы увеличение расходов Словении на оборону, чтобы к 2030 году они достигли 3% ВВП в год, что сейчас составляет примерно 2,1 миллиарда евро?" – так должен звучать вопрос референдума.

Глава правительства заявил, что его партия уже в ближайшие дни подаст собственную инициативу по референдуму о членстве Словении в НАТО.

Роберт Голоб объясняет, что есть только два пути: "Либо мы остаемся в НАТО и платим членские взносы, либо мы выходим из Альянса".

"Все остальное – популистский обман граждан Словении", – утверждает он.

В чем заключается стратегия премьера Голоба?

Поставить вопрос таким образом, чтобы избиратель выбирал между увеличением расходов и выходом из Альянса.

И хотя прошлогодний опрос свидетельствует о поддержке большинством словенцев членства в НАТО, после увеличения уровня обязательных расходов на оборону картина может быть совершенно противоположной. В условиях Словении это означает, что на эти нужды должно быть направлено около 20% государственного бюджета.

Из такой ситуации, впрочем, есть выход – договориться с оппозицией, чтобы отозвать решение о первом референдуме. И соответственно – не выносить на голосование второй.

По данным словенских СМИ, именно такое решение сейчас обсуждают политики. И этот путь – однозначно лучший и для Словении, и для НАТО.

Ведь если договориться не удастся, то референдумы в Словении станут настоящим подарком для противников НАТО, прежде всего для РФ. И там попытаются максимально воспользоваться новыми возможностями расколоть Альянс.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Шантаж выходом из НАТО: почему в Словении поставили под сомнение членство страны в Альянсе.