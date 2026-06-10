Как в ЕС решили принять Украину и к чему Киеву нужно быть готовым

Марта Кос – еврокомиссар, роль которой для Украины чрезвычайно важна, ведь она курирует вопросы расширения ЕС. И хотя последнее слово по поводу присоединения к Евросоюзу новых стран всегда остается за государствами-членами, "техническую" роль Еврокомиссии в этом процессе не переоценить.

Визит Кос в Украину (а перед тем – в Молдову) состоялся вскоре после того, как в ЕС началось открытое обсуждение идей о новых путях Украины и других кандидатов на членство.

О том, какие сигналы привезла в Киев еврокомиссар по вопросам расширения, – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Новые двери на дороге в ЕС. Какую идею привезла в Киев Марта Кос и что может пойти не так. Далее – краткое изложение. А для тех, кто предпочитает мультимедийный формат – смотрите видео на эту тему.

Визит Марты Кос в Украину состоялся после ее поездки в Кишинев, причем Молдове комиссар уделила значительно больше внимания. Там она провела как минимум три дня (или даже 4; график воскресенья не раскрывается) и объездила всю страну.

По данным ЕП, подобную программу для нее планировали организовать и в Украине.

Поэтому по плану визит Марты Кос в Украину должен был длиться два дня, однако в итоге его сократили до одного дня. Источники "ЕвроПравды" с украинской и брюссельской стороны настаивают, что сокращение произошло исключительно из соображений безопасности, хотя зимой 2026 года комиссар без проблем оставалась в Украине на ночь.

Но если говорить о содержательных заявлениях, а не о дипломатическом протоколе, то главные заявления Марты Кос прозвучали именно в Киеве, а не в Кишиневе.

Здесь она несколько раз и в разных форматах заявила: в ЕС появилось больше определенности относительно пути Украины к членству.

На встрече с украинскими журналистами Кос описала (и даже нарисовала на бумаге для иллюстрации своих слов) три подхода к дальнейшей интеграции Украины в Европейский союз и объяснила, что сейчас уже есть понимание, по какому из этих направлений пойдет процесс.

Его суть – поэтапное получение преимуществ и привилегий, которыми обладают только государства-члены, еще до официального вступления Украины (или других государств-кандидатов) в ЕС.

В Брюсселе для него уже придумали название: "accelerated gradual integration" (ускоренная постепенная интеграция). И хотя этот формат официально еще не утвержден, а его детали остаются неизвестными, Марта Кос во время своего визита заверила, что изменение подхода к расширению – дело практически решенное.

Но пока новая система вступления в ЕС еще формируется, несколько ее элементов уже известны. Во-первых, интеграция будет постепенной; во-вторых, она будет зависеть от реформ.

Причем основными индикаторами для оценки того, насколько Украина готова к вступлению, будут так называемые фундаментальные реформы, среди которых верховенство права, противодействие коррупции, права человека, демократические институты и т. д.

"Чем большего прогресса Украина достигнет в фундаментальных вопросах, тем больше будет возможностей для углубления интеграции еще до вступления, а также тем быстрее вы станете частью нашей семьи", – пояснила она.

По словам Марты Кос, чрезвычайно важно избежать любого впечатления о откате реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией, правосудия и независимости ключевых институтов".

В украинской столице она призвала депутатов украинского парламента одобрить "евроинтеграционные" законы. Среди прочего, Марта Кос призвала депутатов отложить свои претензии и проголосовать за законопроект №13165-2 о декларациях добропорядочности судей.

Давление еврокомиссара возымело эффект. Уже на следующий день, во вторник, парламент принял законопроект №13165-2. Но проблема в другом.

Этот закон, наверное, позволит разблокировать средства – но не поможет Украине провести реальную реформу, ради которой ЕС и установил этот критерий. Закон в принятой редакции противоречит даже требованиям "плана Качки-Кос", и в Брюсселе, по данным ЕП, об этом знают.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Новые двери на дороге в ЕС. Какую идею привезла в Киев Марта Кос и что может пойти не так.