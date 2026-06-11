Почему Украина может застрять в переговорах о вступлении в ЕС и как этого избежать

Переговоры Украины о вступлении в ЕС постепенно переходят к этапу выполнения обязательств, взятых на себя в рамках переговорного процесса.

Одним из важных этапов на этой стадии переговоров является достижение Украиной промежуточных целевых показателей (interim benchmarks), которых можно достичь путем проведения ряда реформ в ключевых сферах верховенства права, правосудия и правопорядка. Эти индикаторы были сформулированы Европейским Союзом в главах 23 "Судебная власть и основные права" и 24 "Правосудие, свобода и безопасность" кластера "Основы".

О том, что нужно сделать, что может остановить реформы и кто может помочь в реализации этих процессов, читайте в статье Виктории Мельник и Любови Акуленко Обогнать Албанию. Как Украине стоит выполнять ключевые "бенчмарки" в переговорах с ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Пока Украина не выполнит промежуточные целевые показатели в главах 23 и 24, ни одна другая глава переговоров с ЕС не может быть временно закрыта. Другими словами, это та часть переговоров, без которой процесс не сможет перейти к фазе завершения даже по другим разделам.

Для многих государств-членов ЕС, даже тех, которые очень благосклонно относятся к Украине, прогресс в сфере верховенства права остается принципиальным условием.

С одной стороны, это связано с предыдущим опытом расширения, когда отдельные новые члены Евросоюза в течение нескольких лет после вступления не могли полноценно завершить реформы в сфере верховенства права.

Например, Черногория получила от ЕС промежуточные индикаторы в 2013 году, стране понадобилось более десяти лет – до июня 2024 года – для получения положительного заключения Еврокомиссии по IBAR. Причины этого были разные: недостаточная политическая воля, смены правительств и переговорных команд, слабость институтов, а также то, что сами индикаторы часто формулировались ЕС неконкретно, в общем плане.

С другой стороны, это связано с тем, что Украина должна убедительно доказать реальность изменений в сферах правопорядка и правосудия. Европейским политикам нужны убедительные аргументы для своих избирателей и коллег.

Украине лучше ориентироваться, конечно, не на Черногорию, а на Албанию, которая в октябре 2024 года открыла кластер "Основы", а в мае 2026 года Совет ЕС подтвердил, что страна в целом выполнила промежуточные индикаторы по этому кластеру.

То есть страна прошла этот путь не за десять лет, а менее чем за два.

Чтобы повторить албанский сценарий, Украинский центр европейской политики совместно с партнерами подготовил исследование о том, как Украина должна выполнять промежуточные целевые показатели в главах 23 и 24. Его цель – перевести показатели, определенные Европейской Комиссией, в максимально практичный план имплементации.

Выполнение промежуточных показателей должно быть подтверждено отдельным отчетом Европейской Комиссии – Interim Benchmark Assessment Report (IBAR). На основе этого государства-члены ЕС будут принимать принципиальное политическое решение о дальнейшем продвижении страны в переговорах.

Страна-кандидат должна не только включить соответствующие акты ЕС в свое законодательство, но и применять эти нормы в работе действующих властных институтов или даже создавать новые. Цель таких реформ – показать, что изменения в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией, прав человека, безопасности и управления границами являются не только принятыми "на бумаге", а реальными, устойчивыми и способными изменить работу государства.

Украине необходимо выполнить меры в рамках судебной реформы, в антикоррупционной сфере, в сфере основных прав человека, в сфере миграции, в реформе правоохранительных органов. Подробности об этом – в полной версии статьи.

Уже сейчас очевидно, что выполнение промежуточных целевых показателей может столкнуться с рядом рисков, способных замедлить или даже заблокировать прогресс.

Поэтому задача неправительственного сектора – системно взаимодействовать с органами власти и обществом, чтобы эти риски не стали причиной замедления реформ и переговорного процесса.

Отдельная роль в выполнении промежуточных индикаторов принадлежит Верховной Раде. Все направления потребуют существенной законодательной работы.

Подробнее – в материале Виктории Мельник и Любови Акуленко Обогнать Албанию. Как Украине стоит выполнять ключевые "бенчмарки" в переговорах с ЕС.