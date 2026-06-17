Как Рада обманула ЕС в вопросе усиления контроля за судьями и какие последствия это может иметь

9 июня 2026 года Верховная Рада приняла законопроект № 13165-2 о совершенствовании деклараций о добросовестности судей и семейных связях судей.

Согласно плану Ukraine Facility, Верховная Рада должна была ещё во втором квартале 2025 года принять закон с уточнённым содержанием деклараций, расширенным периодом проверки, детализированными механизмами и чёткими правовыми последствиями.

Почему у депутатов нашлись на это силы – известно. Ведь с совершенствованием процесса проверки судей связано еще и финансирование в размере почти 400 млн евро. А еврокомиссар Марта Кос, посетившая Киев накануне, отдельно призвала парламент не упустить эти средства и наконец сделать этот шаг.

О том, как под видом закона о евроинтеграции парламент принял документ, который отдаляет Украину от ЕС, демократии и верховенства права, читайте в статье Михаила Жернакова и Татьяны Шевчук "Европейская" имитация реформы. Как уступки ЕС убивают шанс на очищение Верховного суда. Далее – краткое изложение статьи.

Ежегодно, начиная с 2016 года, судьи подают декларацию добропорядочности. Это – специальная анкета, в которой судья подтверждает, например, что живет в соответствии со своими доходами, не принимал решений в условиях конфликта интересов и не пытался получить российское гражданство.

Если в ходе проверки этих утверждений будет выявлена ложь, судью должны привлечь к ответственности (другое дело, что меры наказания в настоящее время не самые строгие).

Фактически за ложные сведения в декларациях о добропорядочности за десять лет никого не наказали.

Лазейка, позволяющая недобросовестным судьям уходить от ответственности, закреплена в законе. Он предусматривает ответственность только за умышленное внесение ложных сведений, а юридически доказать умысел, а не, скажем, ошибку или забывчивость, – практически невозможно. А в тех редких случаях, когда умысел доказывался, виновным судьям давали разве что предупреждение или лишали надбавок на месяц – не самый мощный стимул для изменения поведения.

На этом фоне и появилось требование "наладить" механизм проверки деклараций.

Для этого необходимо предусмотреть ответственность за грубую халатность при заполнении деклараций, увеличить максимальный срок проверки, чтобы учесть все обстоятельства, и ужесточить меры ответственности, чтобы судью действительно можно было уволить.

А ещё – и это крайне важно в нынешних реалиях – для эффективности этого инструмента необходимо временно привлечь международных экспертов к проверке судей высшей инстанции, то есть Верховного суда.

Все это зафиксировано в плане Ukraine Facility, в "Дорожной карте" по вопросам верховенства права, в списке Качки-Кос с приоритетными реформами на 2026 год и в "бенчмарках" переговоров о вступлении в ЕС по Разделу 23.

Но вместо того, чтобы усовершенствовать законопроект, народные депутаты проголосовали за то, чтобы убрать половину вопросов из деклараций, а проверку остальных сделать фактически бессмысленной.

Это уже не первый раз, когда украинские власти обязуются провести реформу, а затем используют нечеткость требований или другие обстоятельства, чтобы заменить реформу имитацией.

Но это – новый уровень фальсификации "европейского" закона.

Депутаты игнорировали довольно подробно прописанные требования к Украине, изложенные в документах ЕС, и приняли закон, который прямо противоречит названию и имеет противоположный эффект.

Таким образом, власти "продали" партнерам название законопроекта вместо его реального содержания. Приходится слышать контраргумент, что, мол, принципиальность в отношении реформ может навредить украинскому государству. Но ситуация – противоположная.

Закон о декларациях добросовестности ещё можно исправить.

Это не выбор между поддержкой Украины и её критикой. Это выбор между поддержкой настоящих реформ и согласием на их имитацию.

Подробнее – в материале Михаила Жернакова и Татьяны Шевчук "Европейская" имитация реформы. Как уступки ЕС убивают шанс на очищение Верховного суда.