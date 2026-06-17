Как украинскому бизнесу адаптироваться к ценам ЕС на выбросы и что может им в этом помочь

Уже сегодня часть украинской промышленности, экспортирующая свою продукцию, ощущает на себе влияние европейской климатической политики, поскольку в 2026 году Механизм углеродной корректировки импорта ЕС (CBAM) переходит в платную фазу.

Однако, в отличие от стран ЕС, украинские компании вынуждены самостоятельно преодолевать связанные с этим вызовы, не имея устойчивого внутреннего финансового механизма государственной поддержки. В отсутствие надлежащих инструментов стимулирования декарбонизационных инвестиций компаниям сложно подготовить свой бизнес к стремительному росту стоимости выбросов углерода.

О том, как украинской промышленности адаптироваться к новым реалиям, – в статье Георга Захманна, Александра Зихенедера и Олега Савицкого из Razom We Stand Загрязнять станет дороже: как Украине справиться с ценами ЕС на выбросы углерода. Далее – краткое изложение статьи.

В Украине создали фонд декарбонизации, который направляет такие доходы на финансирование декарбонизационных инвестиций.

Ключевая проблема в Украине заключается в том, что низкая цена на выбросы углерода генерирует ограниченные доходы, а следовательно, и ограниченные возможности для финансовой поддержки проектов.

В рамках евроинтеграции Украине придется интегрироваться в Систему торговли квотами на выбросы ЕС (EU ETS), где промышленность платит около 70–90 евро за тонну выбросов CO₂. Для Украины, где стоимость выбросов углерода до сих пор не превышает 1 евро за тонну, внезапный рост более чем в 60 раз без надлежащих компенсационных механизмов стал бы чрезмерной нагрузкой для бизнеса.

Лучшим решением является предсказуемое и постепенное повышение стоимости углеродных выбросов в Украине.

Именно поэтому Украина должна начать подготовку к трансформации своей экономики как можно раньше.

Киеву и Брюсселю нужна новая политическая договоренность.

В основе такой договоренности должен лежать простой принцип: каждый евро, поступивший внутри Украины через механизмы налогообложения и/или национальную систему торговли квотами на выбросы, должен автоматически сопровождаться дополнительным европейским софинансированием.

Такой механизм способен коренным образом изменить политическую экономику ценообразования на выбросы углерода в Украине.

При его использовании повышение цены на выбросы углерода сразу же будет привлекать дополнительный инвестиционный капитал, необходимый украинским предприятиям для модернизации.

При наличии такого механизма украинской промышленности не придется опасаться уплаты "цен ЕС" за выбросы углерода. А это, в свою очередь, может стимулировать Украину к постепенному повышению уровня налогообложения и расширению сферы действия внутренней системы ценообразования на выбросы углерода.

Оба потока финансирования могут направляться в общий европейско-украинский инструмент, который будет управляться на паритетных началах и сосредоточен на модернизации промышленности, развитии инфраструктуры чистой энергетики и долгосрочных инвестициях в восстановление.

Со временем такой механизм сможет привлекать миллиарды евро ежегодно.

Это позволит Украине создать мощную институцию, подобную климатическим и промышленным фондам, которые уже сегодня обеспечивают поддержку "зеленого" перехода в странах Европейского Союза.

Если Украина серьезно настроена на европейскую интеграцию, ей необходимо повышать цену на углеродные выбросы.

Но если Европа действительно заинтересована в членстве Украины, она не может рассматривать модернизацию украинской промышленности исключительно как проблему Киева.

Подробнее – в материале Георга Захманна, Александра Зихенедера и Олега Савицкого Загрязнять станет дороже: как Украине справиться с ценами ЕС на выбросы углерода.