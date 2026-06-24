Как Киев затягивает с реализацией ключевых реформ от ЕС и к каким последствиям это приведет

В декабре 2025 года правительство Украины взяло на себя письменные обязательства перед ЕС относительно основных и неотложных реформ в сфере верховенства права и противодействия коррупции. Этот план с украинской стороны подписал вице-премьер Тарас Качка, а документ получил также неформальное название – "10 пунктов Качки-Коса".

Прошла половина года, а прогресс в выполнении плана – очень далек от ожидаемого. Мониторинг выполнения дает оценку 15 из 100. И речь идет прежде всего о подготовительных работах, а не о начатых реформах.

Если не изменить эту ситуацию безотлагательно – Украина собственными руками создаст серьезные препятствия на пути к вступлению в ЕС.

Подробнее об отчете коалиции "Членство Check" и состоянии дел по каждому из десяти пунктов – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко 15% за полгода. Как Украина выполняет "план Качки-Кос" – ключевой список реформ от ЕС. Далее – краткое изложение отчета.

На данный момент достойных результатов по ни одному из 10 пунктов нет.

Украина выполнила лишь один второстепенный элемент одного из пунктов – новое законодательство о цифровизации исполнения судебных решений. При этом полностью провалив основные элементы, касающиеся судебной реформы.

Тем не менее собеседники коалиции в правительстве сохраняют оптимизм. Там говорят, что работа идет.

Первый пункт – устранение лазеек для коррупционеров в Уголовно-процессуальном кодексе – самый важный и объемный из всего плана.

В частности, Украина обязалась устранить лазейки, которые сейчас позволяют части топ-коррупционеров уходить от ответственности. Например, затягивая расследование и в дальнейшем закрывая дело по срокам давности.

Все попытки парламента исправить эту и другие подобные нормы не увенчались успехом, поэтому ЕС определил устранение этих проблем одним из критериев на пути к вступлению.

На данный момент наша оценка – 2,5 балла из 20, поскольку Украина только готовится к работе над этой реформой.

Пункт второй – независимые судебные экспертизы для НАБУ – также находится на начальном этапе.

Минюст приступил к разработке законопроекта, но в НАБУ недовольны наработками и критикуют предложенную правительством концепцию работы учреждения, которое будет уполномочено проводить судебные экспертизы. Оценка экспертов – 2 балла из 10.

По пункту три – изменение правил увольнения и отбора кандидатов на должность генпрокурора – Киев ничего не сделал. Более того, нет даже политических заявлений о намерениях провести содержательную реформу.

Эксперты дали полбалла лишь за депутатскую инициативу: в Раде зарегистрирован законопроект № 15343 о конкурсном отборе на должность генерального прокурора. Оценка экспертов – 0,5 балла из 10.

Пункт четыре – возобновить отбор при назначении и переводе прокуроров. Что касается намерения его выполнить, то звучат лишь политические заявления, но действий – нет. Оценка экспертов: 0,5 из 10.

Оценка пункта пять – реформа ГБР – 1 из 10 баллов.

В правительстве объясняют, что подготовят проект реформы только после завершения аудита Государственного бюро расследований (ГБР).

Главная проблема в том, что затягивание с реформой Государственного бюро расследований может привести к преднамеренному закреплению политически зависимого руководства бюро.

По пункту шесть – назначение членов Конституционного суда и Высшего совета правосудия – в целом нет вопиющих проблем, хотя скорость выполнения могла бы быть выше. Оценка экспертов: 1 из 5; есть надежда, что в ближайшее время оценка повысится.

Пункт семь – привлечение международных экспертов в конкурсную комиссию Высшей квалификационной комиссии судей – имеет 1,5 балла из 10.

По сложному, восьмому, пункту – декларации добропорядочности судей и цифровизация исполнительного производства – 3,5 из 10 баллов.

По пункту девять – антикоррупционная стратегия и антикоррупционная программа – у нас 1,5 балла из 10, а по пункту десять – системы внутреннего контроля против коррупции – правительство получило 1 балл из 10.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко 15% за полгода. Как Украина выполняет "план Качки-Кос" – ключевой список реформ от ЕС.