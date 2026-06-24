Как членство в ЕС может спасти правящую партию Британии и помешать победе ультраправых

В ближайшие несколько недель Лейбористская партия, находящаяся у власти в Великобритании, почти наверняка изберет нового лидера. Он сменит Кира Стармера – крайне непопулярного премьер-министра страны.

Но эта перспектива не вызвала ощущения политического или экономического обновления. В британских СМИ и – что важнее – на глобальных финансовых рынках преобладает мнение, что любые изменения неудачной политики правительства Стармера лишь ухудшат ситуацию.

Впрочем, есть основания полагать, что эта общая оценка ошибочна, поскольку все потенциальные преемники Стармера понимают проблемы, которые необходимо решать.

О причинах проблем премьера Кира Стармера и о том, как их можно решить, – в статье главного экономиста и сопредседателя Gavekal Dragonomics Анатоля Калецкого Вперед в прошлое: почему преемнику Кира Стармера выгодно возвращать Британию в ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Предвыборная программа Кира Стармера содержала два явно нереалистичных обещания, которые фактически сводили на нет шансы на улучшение состояния британской экономики.

Во-первых, придерживаться нереалистичных бюджетных ориентиров, не повышая основных налогов. Во-вторых, сохранить установленные консерваторами "красные линии" в отношениях с Европой после Brexit.

Фискальная жесткость и Brexit стали главными причинами экономической и политической стагнации, которую лейбористы обещали преодолеть.

Поэтому провал Стармера был фактически неизбежен.

Чтобы добиться успеха, его преемник должен отказаться от одной или обеих этих позиций.

Отказ от "красных линий" консерваторов в отношении Европы выглядел бы более привлекательным вариантом, чем повышение общих налогов. Экономическое сближение с ЕС сразу же дало бы импульс британской экономике и укрепило бы внутриполитическую поддержку нового премьера.

В десятую годовщину референдума по Brexit экономические потери от выхода из Европейского Союза стали настолько очевидными, что их уже трудно отрицать.

Согласно последним опросам, 57 % избирателей считают, что выход Великобритании из ЕС был ошибкой. Это отражает то, что ведущий аналитик по вопросам избирательного поведения Джон Кертис называет "решительным и последовательным отходом от Brexit".

Разочарование не ограничивается экономикой. Брексит просто не оправдал ожиданий своих сторонников. Вместо сокращения чистая миграция почти удвоилась – с 240 тысяч в 2016 году до 431 тысячи в 2024-м. Причем сокращение числа мигрантов из стран ЕС было значительно перекрыто ростом иммиграции из стран за пределами Европы.

В экономическом плане перспектива возвращения на единый европейский рынок резко повысила бы доверие бизнеса и интерес инвесторов к британским активам, включая государственные облигации. В политическом плане это дало бы видение, которое могло бы объединить прогрессивных и интернационалистских избирателей, ныне разделенных между лейбористами, зелеными и либеральными демократами.

Этот раскол на левом фланге стал подарком для правопопулистской партии Найджела Фараджа Reform UK. Она имеет около 30% поддержки, опирается преимущественно на убежденных сторонников Brexit и антииммиграционные настроения и одержала много побед в мажоритарных округах на прошлых местных выборах.

В настоящее время 83% избирателей лейбористов, 84% либеральных демократов и 82% "зеленых" заявляют, что хотели бы отменить Brexit.

Поэтому именно возвращение в ЕС является единственной темой, способной стимулировать "тактическое голосование".

То есть поддержку того проевропейского кандидата, у которого наибольшие шансы победить консерваторов или Reform UK в каждом округе.

Если новый лидер Лейбористской партии пообещает пересмотреть Brexit, рост доверия со стороны бизнеса и электоральной поддержки сделает остальную работу.

После шести подряд неудачных правительств и лет экономической стагнации Великобритания может наконец получить своего первого успешного премьера за последнее десятилетие.

Подробнее – в материале, который первоначально вышел на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Вперед в прошлое: почему преемнику Кира Стармера выгодно возвращать Британию в ЕС.