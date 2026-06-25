Как Украина продвигается к Шенгенской зоне и реально ли быстрое присоединение

В Евросоюзе недавно развернулась дискуссия о том, как максимально интегрировать Украину в его структуры ещё до вступления.

Например, Украина ещё до получения членства может присоединиться к Шенгенской зоне, к которой стремится уже более пятнадцати лет.

Оглянувшись назад, можно увидеть целостную логику развития этой политики: от визовой либерализации до формирования системы интегрированного управления границами, а от неё – к имплементации шенгенского наследия. И это не три отдельные истории или набор несистемных реформ, а последовательные этапы единой трансформации – перехода от постсоветской модели охраны границы к европейской системе пограничного управления.

О том, что такое Шенген, что нужно сделать для присоединения к нему и где сейчас находится Украина, читайте в статье Евгении Григорьевой и Ирины Сушко из аналитического центра "Европа без барьеров" От безвиза до Шенгена: что надо сделать, чтобы Украина присоединилась к пространству без границ. Далее – краткое изложение статьи.

Для миллионов украинцев безвизовый режим с ЕС стал символом свободы передвижения и открытости границ с Европой. Но для государства он означал гораздо больше.

Безвизовый режим стал результатом масштабных реформ в сферах безопасности документов, миграционной политики, управления границами и межведомственного взаимодействия. В то же время – первой серьезной проверкой готовности Украины работать в этих сферах в соответствии с европейскими подходами.

В 2025 году завершился цикл реализации первой Стратегии интегрированного управления границами (ИУГ) Украины. Одним из ее главных результатов стало преобразование общей концепции в практическую модель современного управления границами.

Именно этот опыт заложил основу для следующего этапа евроинтеграции – подготовки к функционированию в соответствии с требованиями Шенгенского пространства.

Шенген является одним из ключевых достижений европейской интеграции и неотъемлемой составляющей права ЕС. Для стран-кандидатов его имплементация является обязательным условием вступления. В то же время Шенген – это не только пространство без внутренних границ и свобода передвижения. Речь идет об одной из наиболее комплексных систем внутренней безопасности в Европе.

Еврокомиссия прямо указывает, что Шенген функционирует как единая интегрированная система, в которой все элементы – от пограничного контроля до миграционной политики и сотрудничества правоохранительных органов – должны быть согласованы между собой и работать скоординированно. Именно поэтому для стран-кандидатов одной из первоочередных задач является создание полноценной национальной системы шенгенского управления.

В соответствии с рекомендациями ЕС такая система должна опираться на три ключевые составляющие: структуру национального шенгенского управления, национальную шенгенскую стратегию и шенгенский план действий.

Шенген предполагает не только формальное выполнение законодательных требований. Еврокомиссия и государства-члены оценивают также реальную институциональную способность страны, в частности эффективность работы правоохранительных органов, уровень межведомственной координации, систему подготовки персонала, антикоррупционные механизмы и способность обеспечивать надлежащий уровень безопасности на практике.

Например, готовность Румынии и Болгарии к вступлению в Шенгенскую зону была официально подтверждена еще в 2011 году – однако полное присоединение обеих стран состоялось только в 2025 году.

Таким образом, даже масштабная подготовка и положительная оценка Еврокомиссии не гарантировали быстрого присоединения.

В 2026 году Украина приступила к разработке национальной Шенгенской стратегии и плана действий по Шенгенскому соглашению. Для координации этой работы были созданы межведомственная рабочая группа и четыре тематические временные рабочие группы.

По своей логике нынешний процесс напоминает подготовку Украины к безвизовому режиму. Однако если тогда главной задачей было достижение соответствия отдельным критериям визовой либерализации, то сегодня речь идет о гораздо более глубокой интеграции – адаптации целых секторов государственной политики к правилам и механизмам функционирования ЕС.

Подробнее – в материале Евгении Григорьевой и Ирины Сушко От безвиза до Шенгена: что надо сделать, чтобы Украина присоединилась к пространству без границ.