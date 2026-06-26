Почему Порошенко пришлось делить имущество и почему санкции не такие, как в ЕС – ответ адвоката

"Европейская правда" на днях опубликовала статью Татьяны Хутор, в которой пример Петра Порошенко использован в качестве иллюстрации различий между санкционным законодательством Украины и правом ЕС.

Автор статьи подчеркивала: к санкциям против политика есть вопросы (добавим: редакция "ЕП" считает их проявлением политического преследования); при этом статья была посвящена конкретному юридическому инструменту вывода активов из-под ограничений.

Мы также публикуем статью-ответ от юридической команды Петра Порошенко, которая не оспаривает тезисы первоначальной публикации, но сосредотачивается именно на незаконности санкций и других противоречиях с практикой ЕС. Кроме того, это тоже важный аспект проблемы, поэтому мы предоставляем слово команде политика.

Подробнее – в статье представителя Петра Порошенко по делу об обжаловании указа о санкциях, адвоката Ильи Новикова, Что на самом деле думают в ЕС о санкциях Зеленского против Порошенко: ответ команды политика. Далее – краткое изложение этой статьи.

Почему раздел имущества супругов Порошенко – это не по-европейски?

Краткий ответ на вопрос из заголовка статьи можно уместить в одно предложение: это не по-европейски, потому что в Европе не бывает санкций против своих граждан.

ПРИМЕЧАНИЕ "ЕвроПравды": это утверждение не соответствует действительности. В ЕС есть немало примеров санкций против собственных граждан.

И, конечно, никто в ЕС не додумался, что санкции могут быть пожизненными, тотальными и без реального судебного контроля.

Настоящая позиция органов Евросоюза относительно санкций конкретно против Порошенко изложена в резолюциях Европарламента от 9.09.2025 и 24.02.2026, в докладе евроомбудсмена О’Флаэрти по Украине и в отчетах Еврокомиссии о верховенстве права в Украине.

Она сугубо негативна: теория украинского правительства о том, что президент имеет полномочия применять санкции против политических оппонентов, не находит поддержки у европейцев.

ПРИМЕЧАНИЕ "ЕвроПравды". На самом деле в резолюции от 09.09.2025 года нет упоминания о санкциях "конкретно против Порошенко", но есть обезличенный призыв "воздерживаться от несвоевременных и политически мотивированных судебных разбирательств и санкций против представителей оппозиции"; в документе от 24.02.2026 нет даже этих общих слов.

Обвинение Порошенко в обходе санкций не имеет смысла, потому что обход – это нечто скрытое, что делается тайком и о чем человек обычно не хочет, чтобы узнали государство и общество.

Порошенко санкции не обходит, он их нарушает. Ежедневно, открыто и явно, и не стесняясь. Каждый раз, когда он заправляет мотоцикл или покупает хотя бы хлеб – это нарушение санкций, ведь ему запрещены все договоры и сделки.

Кстати, вопросом "как жить, если президент запретил вам покупать еду" в контексте дела Порошенко уже сейчас занимается Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Возвращаясь к статье Татьяны Хутор, а что именно должна была делать Марина Порошенко, если не требовать свою половину имущества через суд?

Оспаривать санкции самостоятельно Марина Порошенко не вправе, она лично не находится под санкциями. Ее законная половина имущества заблокирована вообще без обоснования, как бы оно ни было необходимо.

В законе о санкциях не предусмотрено никакой процедуры для защиты членов семьи, а использовать для этого судебный механизм раздела имущества нам хотят запретить, поскольку это якобы является злоупотреблением правом.

ПРИМЕЧАНИЕ "ЕвроПравды": На самом деле ЕС также не предусматривает возможности для второго супруга использовать имущество, подпадающее под санкции; практика склоняется к тому, что такие попытки являются уклонением от санкций. В статье Татьяны Хутор, напротив, описан действенный механизм, позволяющий лицам, подпадающим под санкции, тратить средства на текущие нужды даже в условиях санкций; в Украине таких норм нет.

Зато настоящим "слоном в комнате" в вопросе "повышения эффективности санкций" является то, во что их фактически превратил Зеленский.

Нельзя серьёзно обсуждать введение уголовной ответственности за обход санкций "в соответствии с европейскими стандартами" в ситуации, когда президент превратил санкции в имитацию борьбы с агрессором и одновременно в реальное оружие против своих врагов внутри Украины.

Подробнее – в материале Ильи Новикова Что на самом деле думают в ЕС о санкциях Зеленского против Порошенко: ответ команды политика.