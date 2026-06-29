Почему и как Украина должна требовать от ЕС особых условий для бизнеса
Новости — Понедельник, 29 июня 2026, 11:30 —
Недавнее открытие Украиной первого переговорного кластера в рамках процесса вступления в ЕС стало важной политической новостью. Однако его практическое значение гораздо шире: отныне у Украины появилось еще более весомое основание настаивать на том, чтобы в новых документах ЕС ее не рассматривали автоматически как обычную третью страну.
Украина уже не просто внешний торговый партнер, а страна-кандидат, будущая часть внутреннего рынка ЕС и страна, которая одновременно проводит реформы и ведет войну за собственное выживание и безопасность Европы.
Это должно найти отражение не только в политических заявлениях, но и в конкретных нормативных актах Европейского Союза.
Об особом статусе Украины и о том, что с этим делать, читайте в статье старшего советника FTI Consulting Brussels Ольги Бельковой Больше чем партнер: как Украине добиваться особого статуса в новых правилах Евросоюза. Далее – краткое ее изложение.
ЕС сейчас быстро меняет свои правила: в сферах климата, промышленности, энергетики, торговли, сельского хозяйства, государственной помощи и т. д.
Если в нормативных документах, формирующих будущую экономическую среду ЕС, Украина не упоминается отдельно, к нам по умолчанию применяется режим третьих стран.
То есть к украинским производителям могут предъявляться такие же требования, как и к странам, не имеющим статуса кандидата, не начавшим переговоры о вступлении, не интегрирующимся во внутренний рынок ЕС и не работающим в условиях полномасштабной войны.
Это неправильно с политической точки зрения и опасно с экономической.
Хорошим примером того, почему Украине нужен отдельный подход, является Механизм углеродной корректировки импорта (CBAM).
Формально он применяется к импорту из третьих стран. Однако Украина не была типичной третьей страной на момент принятия акта в мае 2023 года. Украинская промышленность работает в условиях разрушенной энергетической инфраструктуры, военных рисков, высоких логистических затрат и ограниченного доступа к финансированию.
В действующем Регламенте ЕС 2023/956 о CBAM Украина прямо не упоминается. Однако в статье 30(7) фактически речь идет о ней с учетом важной логики исключительных обстоятельств.
Для Украины это должно стать не разовым аргументом, а моделью для более широкой адвокации.
Скажем так: мы не просим не соблюдать климатические правила – но просим о справедливом переходном подходе, который учитывает войну, разрушение энергетического сектора и будущее членство Украины в ЕС.
Еще более показательный пример – новый подход ЕС к импорту стали, который должен заменить действующий режим защиты европейского рынка.
И в этом случае Украина уже упоминается напрямую.
Этот прецедент создает правильные политические и юридические рамки: Украина не является "одной из многих" третьих стран.
Именно эту логику нужно переносить в другие сферы ЕС.
Киеву следует развернуть системную кампанию в Брюсселе: в каждом новом важном документе ЕС, затрагивающем украинскую экономику, Украина должна добиваться отдельного упоминания о своём статусе.
Для этого необходимо создать постоянный механизм мониторинга новых нормативно-правовых актов ЕС.
В каждом документе украинская сторона должна проверять три вещи: влияет ли документ на украинских производителей, экспортеров или будущую адаптацию к acquis ЕС; упоминается ли Украина отдельно; и если нет – можно ли предложить формулировку, признающую статус Украины как страны-кандидата с исключительной ситуацией в сфере безопасности.
Эта работа должна быть делом не только правительства. К ней следует привлекать бизнес-ассоциации, отраслевые объединения, экспертов, представительство Украины при ЕС, депутатов Европарламента, европейские ассоциации и союзников Украины в государствах-членах.
Задача Украины сегодня – сделать упоминание о нашем особом статусе в новых документах ЕС не случайностью, а нормой.
Подробнее – в материале Ольги Бельковой Больше чем партнер: как Украине добиваться особого статуса в новых правилах Евросоюза.